La raccolta dei pomodori parte da luglio e si rinnova fino a settembre. Quindi abbiamo altri 10 -15 giorni di tempo per procurarci quest’ortaggio di stagione e provare questa succulenta ricetta sott’olio così buona che non si può descrivere. Occorre provarla e l’unico consiglio che ci sentiamo di dare è di non prepararne solo un barattolo ma diversi perché li divoreremo nel giro di poco.

Poiché si tratta di un metodo di conservazione in barattolo dobbiamo mettere in conto una giornata di tempo in cui però non dedichiamo ogni ora a questa prelibatezza. Molto del tempo è, diciamo così, di posa tra un momento e l’altro della preparazione. Vale davvero la pena provare.

Ingredienti per un barattolo medio (da 250 grammi)

1 kg di pomodori verdi;

500 gr di aceto di vino bianco;

acciughe sottolio q.b.;

acqua q.b.;

origano q.b.;

3 spicchi d’aglio;

basilico, olio extravergine d’oliva e peperoncino q.b.

Sono solo da provare questi pomodori verdi sott’olio che possiamo preparare a casa

Laviamo bene i pomodori verdi, dividiamo a metà o a fette (come preferiamo) e poniamo in uno scolapasta. Spolveriamo di sale e lasciamo riposare tutta la notte. Il giorno seguente, al mattino laviamo con acqua corrente per rimuovere il sale in eccesso e riponiamo nello scolapasta. Intanto portiamo a bollore una pentola d’acqua con l’aceto e appena raggiungiamo il bollore versiamo i pomodori. Li lasceremo a fuoco spento nella pentola per un’ora circa avendo cura di coprire la pentola con un coperchio.

Disponiamo tutto con ordine

Scoliamo i pomodori e asciughiamo con un panno pulito. Nel frattempo, tiriamo fuori dai barattoli dei filetti d’alici sott’olio e lasciamo colare. Tagliamo a pezzetti l’aglio e il peperoncino e teniamo da parte. Teniamo già pronti ben puliti i barattoli e se riusciamo, sterilizziamoli prima (anche se una volta pieni sarà necessaria una successiva sterilizzazione). Però si tratta di una premura ulteriore che possiamo scegliere di adottare anche per i contenitori vuoti.

Riempiamo i barattoli

Se i pomodori sono a fettine iniziamo a disporne qualcuna sul fondo del barattolo. Poniamo poi l’aglio a cubetti, l’origano, qualche pezzetto di peperoncino e qualche filetto di alici sott’olio. Proseguiamo così fino a riempire il barattolo avendo cura di lasciare uno due dita libere a ridosso dell’estremità. A questo punto versiamo l’olio extravergine d’oliva fino a coprire bene tutti i pomodori e chiudiamo bene. È il momento di porre tutti i contenitori in una pentola sufficientemente grande con acqua e portare ad ebollizione per almeno mezz’ora. Lasciamo raffreddare e riponiamo i barattoli al fresco. A questo punto sono solo da provare questi pomodori verdi sott’olio che possiamo preparare a casa e saggiare dopo qualche giorno dalla conservazione in barattolo per gustarli al meglio. Non li lasceremo più e prenderemo la buona abitudine di prepararli ogni anno.

Variante nel taglio

Se i pomodori preferiamo tagliarli a metà (e non a fettine) anziché depositarli sul fondo del barattolo li poniamo in verticale. Così di seguito fino a riempire bene il contenitore seguendo un andamento circolare.