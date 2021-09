Alimenti come la stracciatella o la bufala sono ottimi per dare al piatto una nota di freschezza eccezionale. Queste pietanze regaleranno un’esplosione di gusto e un connubio di sapori indimenticabile per il palato. Mentre il primo piatto è da servire rigorosamente caldo, la seconda ricetta è una pasta fredda con il pesce.

Sono saporitissime e dal cuore filante queste 2 ricette di settembre con un ingrediente bonus

Ricorderanno il gusto fresco dell’estate e, allo stesso tempo, l’unione tra verdure e latticini introdurrà l’autunno che viene. Il segreto, infatti, è usare nel primo caso la stracciata e nel secondo proprio la mozzarella di bufala.

Calamarata con stracciatella

Ecco gli ingredienti per questo strepitoso piatto.

400 grammi di pasta del formato calamarata;

200 grammi di stracciatella fresca;

200 grammi di polpa di pomodoro;

100 grammi di olive nere prive di nocciolo;

capperi q.b;

pinoli q.b;

mandorle spellate q.b;

qualche cucchiaio di pesto alla genovese;

aglio q.b;

acciughe sott’olio q.b;

olio e sale q.b;

qualche foglia di basilico.

Come preparare una calamarata dal gusto fresco

Iniziare soffriggendo l’aglio in un giro d’olio e aggiungere anche olive, capperi, acciughe tritate a coltello, pinoli e mandorle. Dopo qualche minuto, aggiungere la polpa di pomodoro e cuocere per 4 minuti circa.

Nel frattempo, cuocere la pasta e poi scolarla e inserirla nel condimento. Basterà solo farla saltare in padella con del pesto diluito con la stracciatella. Concludere il piatto con qualche fiocco di stracciata e il basilico.

La pasta fredda con bufala e filetti di sgombro

Ecco, invece, gli ingredienti per preparare il nostro primo piatto freddo.

400 grammi del formato di pasta desiderato;

300 grammi di mozzarella di bufala;

qualche pomodorino pachino;

50 grammi di pan grattato;

aglio q.b;

qualche filetto di sgombro sott’olio;

un cucchiaio di salsa di soia;

un cucchiaio di aceto balsamico;

sale affumicato q.b;

origano q.b;

olio d’oliva q.b;

sale e pepe q.b.

Il procedimento

Questa seconda ricetta è altrettanto semplice da preparare e occorrerà iniziare tagliando i pomodorini e condendoli con olio, aceto balsamico, salsa di soia e l’aglio. Poi tostare in padella il pan grattato con pochissimo olio. Collocarlo, quindi, in una ciotola e condirlo con sale affumicato, origano e pepe.

Nel frattempo cuocere la pasta e attendere che diventi fredda e, poi, condirla con i pomodorini e la mozzarella di bufala tagliata a dadini. Aggiungere anche la salsa preparata e i filetti di sgombro tagliati in pezzi grossolani. Spolverare sulla pasta il pan grattato all’origano e condire con qualche filo d’olio.

Bisogna provarle, perché sono saporitissime e dal cuore filante queste 2 ricette di settembre con un ingrediente bonus. Ecco, invece, come preparare questo piatto a base di bufala a gamberoni e pistacchio.