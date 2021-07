Nelle case, non è assolutamente difficile trovare dei vecchi tavoli ormai rotti o rovinati. Infatti, questo oggetto di arredamento è davvero comune, e può succedere che a causa del tempo non sia più utilizzabile per mangiare o lavorare. Ma, invece di gettare via nei cassonetti i nostri vecchi tavoli, potremmo metterci all’opera. Infatti, ci sono decine di idee di riciclo creativo che coinvolgono questo oggetto di arredamento e che potrebbero davvero tornarci utili. Vediamo quali.

Sono rimasti tutti sbalorditi scoprendo i riutilizzi del nostro vecchio tavolo che volevamo buttare

Pochissimi potrebbero pensare di mettere un tavolino in un bagno. Eppure questa è un’idea di arredamento davvero formidabile e moderna. Perciò, se abbiamo un tavolo non troppo grande in cucina o in salone e pensavamo di buttarlo via, fermiamoci. Riverniciamolo con un colore acceso che si sposi bene con quello delle pareti del bagno. Mettiamolo appoggiato a una parete libera di questa stanza e poniamo al di sopra uno specchio grande. In questo modo, avremo il nostro angolo di bellezza a costo zero!

Ma le idee non sono di certo finite qui

Ma i modi in cui possiamo riciclare il nostro vecchio tavolo sono ancora tantissimi. Infatti, potremo creare, per esempio, un comodino gigante dove mettere le nostre cose. Ci basterà coprire il tavolo con una tovaglia raffinata e metterlo in una zona della camera da letto comoda per noi. Oppure, un’altra idea davvero geniale è quella di creare un angolo beauty vintage. Sarà sufficiente verniciare il tavolino, metterlo nella camera da letto e poggiarvi sopra una vecchia valigia che non utilizziamo più. Qui potremo conservare tutti i nostri profumi, i trucchi e le cianfrusaglie. E, se volessimo rendere il tutto più elegante, potremo inserire anche un piccolo vaso con dei bellissimi fiori! Insomma, sono rimasti tutti sbalorditi scoprendo i riutilizzi del nostro vecchio tavolo che volevamo buttare e ora sappiamo il perché!

Approfondimento

Nessuno di noi getterà più via gli auricolari rotti conoscendo questi fantastici riutilizzi