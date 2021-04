Alcuni segreti dovrebbero rimanere tali. Ma altri è giusto che vengano svelati. E uno di questi vogliamo rivelarlo oggi. Si tratta di un trucco di cucina efficace e veloce. Questo piccolo segreto è perfetto per coloro che non si vogliono annoiare mai ai fornelli e che vogliono sempre sperimentare cose nuove. E, piano piano, questo trucco sta facendo il giro del web, conquistando davvero chiunque. Infatti, sono rimasti tutti a bocca aperta vedendo cosa succede nel mettere un uovo in un pomodoro. Vediamo cosa si ottiene.

Una colazione unica, originale e davvero fuori dal comune per stupire tutti

Questo piccolo trucco riguarda una ricetta che potrebbe davvero stupire tutti. Per realizzarla, avremo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 3 pomodori;

b) 3 uova;

c) sale;

d) pepe;

e) olio extravergine di oliva;

f) 3 cucchiaini di burro.

E ora, vediamo perché sono rimasti tutti a bocca aperta vedendo cosa succede nel mettere un uovo in un pomodoro! Il piatto conquisterà davvero chiunque.

La preparazione, ecco tutti i passaggi da seguire

La prima cosa a cui dobbiamo pensare è il forno. Perciò, iniziamo a farlo riscaldare, impostando la temperatura a 190 ° C. Nell’attesa, possiamo finalmente concentrarci sul nostro cibo. Prendiamo i 3 pomodori e tagliamo i cappucci a ognuno. Rimuoviamo poi, con l’aiuto di un cucchiaio, i semi e il torsolo. In questo modo, avremo il nostro pomodoro quasi vuoto. Mettiamo all’interno di ognuno un piccolo cucchiaio di burro. Adesso prendiamo una teglia e stendiamo sopra di essa della carta da forno. Appoggiamoci sopra i pomodori e ricopriamoli con un goccio di olio extravergine di oliva. Ora prendiamo le nostre uova e apriamole proprio all’interno dei pomodori cavi. Condiamo con sale e pepe e mettiamo nel forno per circa mezz’ora.

Il risultato sarà davvero unico e farà iniziare a tutti la giornata con il piede giusto!

Approfondimento

Ora che lo sappiamo, taglieremo sempre i pomodori in questo modo geniale