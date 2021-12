Natale è quel momento speciale dell’anno in cui tutte le famiglie si ritrovano e sulle tavole abbonda il vino. Forse per la grande tradizione vitivinicola che caratterizza il nostro Paese, moltissimi italiani lo consumano anche in periodi diversi dell’anno.

Tuttavia, molti altri non lo consumano con regolarità e soprattutto non conoscono i diversi tipi di vino. In particolare, quando arriva il Natale dobbiamo cercare di scegliere le giuste bottiglie e se non le conosciamo rischiamo di spendere davvero tanti soldi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Di conseguenza, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo cercare di dare qualche utile suggerimento al Lettore per scegliere delle bottiglie di qualità ma a un prezzo contenuto. Infatti, sono questi i vini sotto i 10 euro che non possono mancare a Natale.

Rosso di Montalcino

A Montalcino esistono tantissime cantine che fanno vino di alta qualità a meno di dieci euro, e Cavicchioli o Cantine Riunite sono solo due. Di solito questo vino si fa a partire unicamente da uve del vitigno Sangiovese, come per il più noto Brunello.

Tuttavia, ci sono alcuni produttori che oltre al vitigno autoctono optano per l’aggiunta di vitigni internazionali, quali il petit verdot o il cabernet. Il punto centrale, però, della vinificazione di questo vino è che, nel processo di vinificazione, le vinacce restano a contatto con il mosto.

Di conseguenza, tutti gli aromi contenuti nelle vinacce saranno presenti in bottiglia. Un produttore estremamente innovativo è costituito dalle Tenute Silvio Nardi che costeggiano la Cassia e hanno una grande esposizione al sole.

Melissa Rosso

Il Melissa rosso è un vino che arriva dalla Calabria, ed in particolare dalle province di Catanzaro e Crotone. Il colore è un rosso granata intenso e i sentori sono quelli deli frutti rossi non maturi. Fragoline di bosco che si associano all’amarena estiva.

Vino ideale per accompagnare secondi leggeri di carne, il Melissa Rosso è costituito a base del vitigno gaglioppo. Anche se può far pensare a questo vino francese che è economico ma che in molti non sanno comprare, ha una persistenza molto maggiore.

Sono questi i vini sotto i 10 euro che non possono mancare a Natale

Infine, un buon Sylvaner del Trentino Alto Adige non può mancare nella nostra lista. Il migliore rapporto qualità prezzo arriva dai vini della valle Isarco, che riesce a coniugare alla perfezione il suo lato aromatico con l’acidità. Questo vino è ideale per i primi grassi di Natale, come ad esempio una bella lasagna ben ripiena di besciamella.

Approfondimento

Pochi comprano il vino perfetto per una serata romantica e piena di sensualità.