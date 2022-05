Ammettiamolo: tutti vorremmo essere ricchi. Uno dei desideri in assoluto più diffusi nella popolazione italiana è non soltanto avere più soldi, ma averne così tanti da non doversi preoccupare di nulla e potersi godere al massimo la vita. Ovviamente, a un portafoglio pieno corrisponde un guardaroba di gran classe. Se però non possiamo essere ricchi, molti hanno l’obiettivo di sembrare ricchi. Ma come fare? In realtà non è difficile costruire un’immagine di sé raffinata ed elegante, che trasmette un’idea di ricchezza a tutti gli osservatori. Vediamo qualche semplice regola.

No a marche in vista e no a colori troppo sgargianti

Prima di tutto: i veri ricchi non mettono in mostra il prezzo dei propri vestiti. Sono invece i finti ricchi che ci tengono a far sapere al mondo che il maglioncino che stanno indossando è di qualche marca che va di moda. Se vogliamo appartenere al club dei veri ricchi, non mettiamo volgarmente in mostra il logo sui vestiti. Magari abbiamo trovato un capo molto raffinato in un negozio di seconda mano. Benissimo, indossiamolo pure, ma non attiriamo l’attenzione su loghi e marche. Altro consiglio: non esageriamo con i colori. Per le signore, ad esempio, è meglio scegliere una manicure dai colori tenui, magari pastello, e non colori fluo o sgargianti. Lo stesso vale per accessori come scarpe e borse.

Sono questi i tre semplicissimi trucchetti per sembrare ricchi pur non essendolo

I ricchi non indossano nulla a caso. Ogni capo è scelto per far risaltare esattamente i punti di forza di ciascuno. Noi dobbiamo fare lo stesso. Scegliamo rigorosamente capi che ci donano. Se troviamo in sconto un capo bellissimo, ma che è palesemente inadatto alle forme del nostro corpo, lasciamo perdere. Meglio un capo più modesto ma che ci dona veramente. Un consiglio pratico per apparire più raffinati: scegliamo fibre naturali. La differenza con quelle sintetiche si vede subito e i ricchi certamente lo sanno.

Attenzione all’etichetta, prendiamo qualche lezione, anche su YouTube

Sono questi i tre semplicissimi trucchetti per sembrare agiati: il terzo riguarda il modo in cui ci comportiamo. Non è importante solo quello che indossiamo, ma anche come ci comportiamo, come parliamo e come ci muoviamo. L’etichetta è sempre stata un modo per distinguersi adottata dai veri ricchi. Ebbene, informiamoci anche noi su come comportarci in maniera più distinta. Non serve fare un corso di persona. Basta leggere qualche articolo online o anche guardare un video su YouTube. Prestiamo attenzione anche alla postura, alle parole che usiamo e soprattutto ai luoghi che frequentiamo.

