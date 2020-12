Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Partiamo subito da un dato preoccupante a cura dell’OMS, ripreso da alcune università italiane in merito alle morti femminili improvvise. In Europa, una donna su due muore per ictus o ischemia cardiopatica. Addirittura, passati i 75 anni, le donne rischiano la morte in questi incidenti con la percentuale del 20% in più rispetto agli uomini.

Ma, il dato più allarmante è che stanno aumentando ictus e malattie cardiache nelle donne e nelle ragazze. Sono questi i tre fattori di rischio che causano l’ictus nelle donne e uno di essi è davvero sorprendente: la pillola anticoncezionale. Vediamo in questo articolo, assieme ai nostri Esperti, di analizzare più da vicino questa problematica.

I tre fattori determinanti

I 3 fattori scatenanti che determinano gli ictus e le ischemie nelle donne sono principalmente tre:

il fumo;

la pillola anticoncezionale;

il mal di testa.

Secondo medici e scienziati, il 75% degli ictus femminili potremmo eliminarlo con un tenore di vita migliore. In questo caso, ovviamente i dottori si riferiscono alla rinuncia al fumo e alla ricerca di maggiore tranquillità nella gestione della vita quotidiana.

La pillola anticoncezionale

Sono questi i tre fattori di rischio che causano l’ictus nelle donne e uno di essi è davvero sorprendente, perché espone soprattutto ragazze e fasce più giovani. E, se il rischio rimane alto ma contenuto, a causa della pillola, l’unione con gli altri due fattori diventa maggiore. Secondo l’Ente European Stroke Organization, l’ictus fa il doppio delle vittime del tumore al seno. Ma, non solo, perché la sigaretta, unita alla pillola, può causare nella donna dei danni 5 volte superiori rispetto a un uomo.

Il consiglio dei medici e degli specialisti, soprattutto per le ragazze, è di continuare a consultare medico e ginecologo per tutto il periodo dell’assunzione della pillola. Una maggiore informazione, che passa anche attraverso i mezzi di stampa e di informazione, può davvero contribuire a sensibilizzare le nostre compagne, amiche, colleghe e parenti.

