Molto spesso i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato l’importanza di fare esami ed eseguire checkup periodici per controllare lo stato di salute. Infatti, seguire un’alimentazione sana e uno stile di vita corretto, purtroppo non bastano nella lotta a determinate malattie. È necessaria la prevenzione, anzi deve essere un obbligo verso noi stessi e i nostri cari. Una diagnosi precoce può salvare la vita ed evitare tante sofferenze. A tal proposito il nostro sistema sanitario prevede l’esenzione ticket 2021 senza ISEE per la diagnosi precoce dei tumori.

Purtroppo, questo tumore è dei più cattivi, perché si nasconde fino a manifestare i suoi sintomi quando ormai è tardi. Sono questi i sintomi che potrebbero scovare in tempo il tumore silente e subdolo alle ovaie. Si tratta di sintomi comuni facilmente confondibili. Ecco perché è importante andare dal ginecologo almeno una volta all’anno e se, ci sono stati casi in famiglia, farlo presente al medico. In questi casi, il medico potrà consigliare ulteriori esami da eseguire periodicamente per scongiurare l’insorgenza del tumore e poter giungere ad una diagnosi precoce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono questi i sintomi che potrebbero scovare in tempo il tumore silente e subdolo alle ovaie

Questo tumore purtroppo, nelle fasi iniziali non dà sintomi, tuttavia ci sono dei segnali da non sottovalutare. In particolare, bisogno di urinare frequentemente, addome gonfio e meteorismo. E anche sensazione di stanchezza, dolore addominale, perdite di sangue, stipsi o diarrea. Questi sintomi sono abbastanza generici e quindi non sempre indicano un tumore alle ovaie. Ma se si accompagnano a senso di sazietà anche a stomaco vuoto, è necessario consultare il proprio medico.

Per prevenire questo tumore ancora oggi non c’è niente di scientificamente rilevante. Tuttavia, una visita ginecologica all’anno e un’ecografia approfondita di controllo potrebbero essere utili per un’eventuale diagnosi precoce.

Qualora vi sia una predisposizione genetica è importante farsi seguire in un percorso che indichi tutti i controlli da eseguire periodicamente. In alcuni casi si può anche valutare l’asportazione chirurgica delle ovaie e delle tube di Falloppio.

Approfondimento

Ecco gli alimenti assolutamente da inserire nell’alimentazione per allontanare il tumore al seno