La torta è una preparazione dolce che accompagna i momenti di festa e conviviali. Ideale per coronare una cena romantica, una festa o un pranzo in compagnia. Insomma possiamo dire che è sempre il momento giusto per concedersi un peccato di gola.

Sono numerosissime le ricette di torte presenti sul portale di PdB, ad esempio questa gustosissima ricetta di una favolosa torta di mele che incanterà anche l’ospite più difficile.

Ma abbiamo anche tantissime ricette salate da cui prendere spunto per un grande pranzo domenicale, come questa squisita ricetta per una pasta al forno che ci salverà in ogni occasione per la facilità e velocità di preparazione.

Le ricette delle torte variano da quelle più semplici a quelle più elaborate, in base a ciò varia anche il loro grado di difficoltà nella preparazione. Ma sono questi i semplicissimi segreti di pasticceria per una torta perfetta e gustosissima che sbalordirà grandi e piccini.

I consigli pratici

Questi pochi ma efficacissimi consigli permetteranno di creare delle torte sofficissime senza problemi di cottura, né rischi di “vulcani” o torte crude al centro.

Un primo consiglio è quello di utilizzare tutti gli ingredienti alla stessa temperatura, ad eccezione di diciture specifiche. Un esempio palese è rappresentato dal burro, che non deve mai essere freddo, ma sempre a temperatura ambiente.

Per rendere la torta ancora più soffice un segreto è quello di sostituire una parte della farina con la fecola di patate. È importante setacciare sempre gli ingredienti solidi come farina, cacao, lievito. Un ulteriore consiglio sul lievito è quello di metterlo sempre a fine preparazione e setacciato. Inoltre una chicca per una migliore lievitazione è quella di non esagerare con il lievito, e di aggiungere sempre un pizzico di bicarbonato.

Il forno

La teglia deve essere perfettamente unta o rivestita di carta da forno altrimenti si rischia che la torta resti attaccata.

Quando si inserisce la teglia con la torta, il forno deve essere già preriscaldato. La torta va infornata subito dopo aver aggiunto il lievito. Non aprire mai il forno prima dei tre quarti di cottura per evitare che la torta si sgonfi a causa di un calo delle temperature improvviso.

Per valutarne la cottura fare sempre la prova stecchino. Se è ancora umida proseguire la cottura per altri 5 minuti. Se la torta dovesse scurirsi in superficie abbassare le temperature di 10° C è lasciarla cuocere.

Una volta terminata la cottura della torta, evitare di tirarla fuori dal forno subito dopo, ma lasciarla riposare in forno per almeno 10 minuti con lo sportello aperto. Questo eliminerà il vapore e renderà la torta più soffice.

Dunque sono questi i semplicissimi segreti di pasticceria per una torta perfetta e gustosissima che sbalordirà grandi e piccini.