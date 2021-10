La cosa fondamentale per cominciare la giornata con il piede giusto, è fare una bella colazione nutriente. Dopo il lungo digiuno notturno, il nostro corpo, al risveglio, richiede un corretto apporto energetico per affrontare i vari impegni della giornata.

Molti si alzano all’ultimo momento e trangugiano un caffè al volo. Magari in piedi e indossando già borsa e scarpe. Non c’è niente di più sbagliato! Un vecchio proverbio dice che dovremmo fare “Una colazione da re, un pranzo da principe, una cena da contadino”. Affermazione verissima da tenere sempre ben presente.

È dunque meglio puntare la sveglia 10-15 minuti prima del solito e riuscire a fare una colazione come si deve. Sedersi comodamente a tavola e prendersi tutto il tempo necessario. Così facendo, trarremo un vantaggio fisico perché avremo modo di fare un pasto completo. Ma godremo anche di un indubbio vantaggio psichico. Sedersi insieme al resto della propria famiglia, augurarsi il buongiorno e fare due chiacchiere a inizio giornata, darà la giusta carica a tutti.

Per fare ciò, oltre a rinunciare a qualche minuto di sonno, ci sono degli utilissimi stratagemmi che possiamo mettere in atto.

Sono questi i semplici trucchi per godersi una colazione senza stress e con la famiglia

Alla base vi è una buona organizzazione. Per preparare una colazione memorabile basta avere le idee chiare, programmare le cose da fare e giocare d’anticipo.

La sera, dopo aver lavato i piatti e messo in ordine la cucina, apparecchiamo la tavola con tovaglia, tazze, zuccheriera, pacchi di biscotti, fette biscottate… E tutto quanto ci occorrerà per l’indomani mattina. Se amiamo la frutta, laviamola, tagliamola a tocchetti e conserviamola in frigorifero.

La mattina, non ci resterà altro da fare che preparare le bevande calde e mettere in tavola solo i prodotti freschi come latte, succhi di frutta, yogurt e marmellata.

Usiamo l’astuzia anche per il caffè, il protagonista di una colazione tipicamente all’italiana. Sempre la sera prima, prepariamo la moka sul fornello. Se invece preferiamo le cialde, esistono delle macchinette che si accendono automaticamente. Sfruttiamo questa funzione e puntiamo un orario per far cominciare a scaldare l’acqua quando ancora siamo sotto le coperte.

Sembreranno cose banali, ma sono questi i semplici trucchi per godersi una colazione senza stress insieme al resto della famiglia, e pochi ci pensano.

Altri utili consigli

La colazione è un pasto a tutti gli effetti e, quindi, va considerato come tale. Molte persone tendono a mangiare sempre le stesse cose, ma sarebbe bene variare il più possibile anche il primo pasto della giornata. Cosa che ci consente inoltre di non annoiarci.

Durante il weekend, o quando si ha un po’ di tempo, dedichiamoci alla preparazione di torte o biscotti fatti in casa. Si conservano qualche giorno e possiamo gustarli i primi giorni della settimana. Una volta finita la scorta dei nostri prodotti artigianali, passiamo ai cereali, da abbinare a latte fresco o yogurt.

La domenica mattina, prendiamocela con un po’ più di calma e prepariamo dei morbidi pancake da servire caldi. La ricetta tradizionale americana prevede lo sciroppo d’acero, ma sono ottimi anche con frutta fresca, marmellata, crema al cioccolato o con prosciutto e formaggio per una versione salata.

