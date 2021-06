La primavera inoltrata, si sa, è il periodo in cui ogni aspetto visivo trasmette un significato di rinascita. Dal letargo invernale, innanzitutto, per immetterci nella stagione coloratissima dell’estate. I fiori rappresentano l’espressione concreta di questo stato d’animo. Tra le altre c’è una pianta, in tutte le sue numerose varietà, che inizia a fiorire in primavera e se ben curata regge in fiore fino all’autunno. Parliamo della begonia. E sono questi i segreti per la cura di questo fiore coloratissimo che fiorisce in primavera per dei balconi ad opera d’arte.

Per decorare i nostri terrazzi e balconi ci sono anche altre tipologie di fiori stupefacenti. Li possiamo coltivare in un modo tutto artigianale. E solo per i nostri lettori sveliamo delle preziose indicazioni al link seguente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Qualche premura

In questa sede parliamo della begonia. Si tratta di una pianta che ben si presta a fare di balconi e terrazzi una vera opera d’arte. Ama il sole ma teme l’afa intensa che raggiunge picchi in estate. Quindi, dal mondo dei vivaisti, riportiamo il consiglio di spostare i vasi di begonie in un luogo al riparo dal sole. Almeno nei mesi di caldo intenso. Da giugno ad agosto.

L’irrigazione

Abbiamo di fronte una pianta che ha un bisogno considerevole di acqua. In estate, ogni sera dobbiamo innaffiare le nostre begonie. Come per tutte le altre tipologie di piante, dobbiamo prestare attenzione al rischio di ristagni idrici. Infatti, nel momento della coltivazione nei vasi, dobbiamo usare uno strato d’argilla sul fondo. Altra attenzione è quella di svuotare sempre il sottovaso dopo l’irrigazione.

Per una cura dettagliata

Sono questi i segreti per la cura di questo fiore coloratissimo che fiorisce in primavera per dei balconi ad opera d’arte. Tra gli altri, ricordiamoci di pulire la pianta. Cioè dobbiamo rimuovere i fiori appassiti per tenerli sempre puliti. In estate possiamo anche nebulizzare dell’acqua sulle foglie.

Il tocco finale

Per mantenere una fioritura rigogliosa e costante i vivaisti consigliano di utilizzare ogni 10-15 giorni del concime liquido insieme all’irrigazione.