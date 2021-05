Le polpette sono una preparazione a base di carne trita uova e mollica di pane. Un piatto semplice ma così gustoso da conquistare da sempre il cuore di grandi e piccini. Le polpette più rinomate, quelle cucinate da ogni nonna, sono sicuramente le polpette al sugo, ma di varianti ne esistono veramente tante e tutte super gustose. A base di tonno e zucchine, o a base di ricotta come in questa squisita ricetta, piuttosto che di verdure o di melanzane. Siano esse fritte, al forno o in umido sono sempre un secondo piatto gustoso e veloce da preparare, che accontenta anche l’ospite più difficile.

Ma sono questi i segreti della nonna per avere delle polpette morbide e compatte così buone e gustose che faranno impazzire grandi e piccini.

Le polpette “classiche”, sono una preparazione che appartiene alla tradizione italiana a base di pane raffermo, carne di manzo, uova e prezzemolo.

L’impasto è meglio lavorarlo con le mani, in quanto questo gesto favorisce la compattezza della polpetta e permette agli ingredienti di amalgamarsi meglio.

Gli errori da non commettere

Un errore da evitare assolutamente è quello di utilizzare troppo e male il pan grattato. Questo è un ingrediente che se aggiunto nelle giuste dosi riesce a darci la giusta consistenza, ma che se sbilanciato anche solo di pochi grammi rende le polpette dure e poco compatte.

Un altro errore da evitare è quello di ammassare troppo la polpetta durante la sua creazione. Nel formare la polpetta evitare di schiacciarla eccessivamente. Inoltre per la formazione delle polpette una chicca è quella di bagnarsi leggermente le mani.

Ma il vero segreto per rendere le polpette morbide è quello di utilizzare il pancarrè al posto del pane, o se si preferisce aggiungere all’impasto una o due patate bollite.

I segreti della nonna

Un’altra immancabile chicca è quella di farle rosolare leggermente prima di immergerle nel sugo, così che si andrà a creare una crosticina che le renderà più gustose ed impedirà al sugo della carne di fuoriuscire. Le polpette si manterranno così morbide e succose come non mai.

Dunque, sono questi i segreti della nonna per avere delle polpette morbide e compatte così buone e gustose che faranno impazzire grandi e piccini