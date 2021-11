Sono questi i segreti che permetteranno a tutti di far brillare l’auto dentro e fuori risparmiando tempo e denaro

La maggior parte delle persone pensa che il modo più semplice, facile e veloce sia quello di portare la propria automobile all’autolavaggio. In questo modo si rimarrà sprovvisti del mezzo per qualche ora, armarsi di pazienza e farsi una bella passeggiata. Oppure restare comunque per un bel po’ di tempo ad aspettare il proprio turno.

Insomma un vero e proprio spreco di tempo che può essere evitato se si seguono dei piccoli trucchetti fai da te magari risparmiando anche qualcosa. Con questi metodi efficaci, tutti riusciranno a prendersi cura della propria auto e in pochi minuti si riuscirà a conoscere ogni spazio, magari scoprendo anche delle chicche che erano sfuggite.

I trucchi che faranno risparmiare tempo e denaro

Sono molte le persone che amano avere un’auto sempre pulita ed igienizzata, soprattutto le famiglie con i bambini che dovrebbero avere un’attenzione in più.

Pulire la propria auto può essere anche un momento per rilassarsi dedicando un po’ di tempo per pulire un mezzo di trasporto che ci porta ovunque. Con questi segreti, che permetteranno di far brillare l’auto dentro e fuori, risparmiando tempo e denaro, tutti potranno cimentarci e rimanere soddisfatti del proprio operato.

Bisognerà iniziare dagli interni passando l’aspirapolvere in ogni centimetro dell’auto. Utilizzare l’elettrodomestico anche per pulire il sistema di ventilazione per eliminare la polvere all’ingresso delle piccole fessure difficili da raggiungere.

Con un panno che non lascia residui, bagnarlo in una bacinella con acqua e shampoo e strizzarlo per bene. Questo panno inumidito dovrà essere passato su tutti gli interni eliminando così ogni traccia di polvere, sporcizia ed eventuali macchie.

I vetri possono essere trattati con della semplice carta assorbente o fogli di giornale e un detergente per i vetri classico. Per i sedili, potrà bastare l’aspirapolvere e se sono in pelle, è consigliabile pulirli ogni 6 mesi con un detergente apposito per non danneggiarli.

Sono questi i segreti che permetteranno a tutti di far brillare l’auto dentro e fuori risparmiando tempo e denaro

Passare agli esterni, ma prima di insaponare un una spugna vaporosa in acqua e bagnoschiuma, eliminare ogni traccia di polvere o resina. In questo modo si potrà evitare di graffiare la vernice mentre si insapona l’auto. Potrà essere utile dell’olio d’oliva per eliminare tracce di resina o simili, da strofinare con un panno soffice come ad esempio la pelle di daino.

Per pulire i fari, si potrà utilizzare del dentifricio a pasta semplice, senza microgranuli. Può essere applicato uno strato sottile e dopo 5 minuti, rimuoverlo con un panno umido.

Infine non bisogna dimenticare di lucidare la vernice dell’auto con una buona cera di qualità che coprirà a che i piccoli graffi, dopo aver eliminato ogni residuo di sporcizia e polvere.

Approfondimento

Gli strani casi in cui il detersivo può essere utile