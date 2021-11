Saper essere parsimoniosi con i propri risparmi è importante tanto quanto saperli spendere. Si può essere molto meticolosi nella gestione del denaro ed attenti nelle spese da affrontare, magari per realizzare sogni nel cassetto che necessitano di un certo budget. Così come è possibile adoperarsi per sé stessi e per gli altri senza problemi, facendo uso dei propri soldi anche solo per farsi una coccola o per strappare un sorriso a chi si vuole bene.

Poi ci sono gli eccessi. C’è chi ha le mani bucate e spende senza criterio e chi, invece, al pensiero di impiegare le proprie finanze rabbrividisce. Sicuramente sperperare denaro non è positivo, ma l’ossessione del risparmio, indipendentemente dal proprio status, è di certo una caratteristica poco piacevole, soprattutto agli occhi degli altri. Se poi si parla di un uomo dalle braccine corte e di una partner desiderosa invece di mille attenzioni, si rischia di cadere nel paradosso.

Come capire quindi se, con chi si ha accanto, si pagherà il conto alla romana oppure no? A tal proposito, sono questi i segni zodiacali più tirchi da evitare se si desiderano doni e cene romantiche non solo durante il corteggiamento.

L’influenza delle stelle, in effetti, ha una sua importanza rispetto al rapporto che ogni segno ha con il denaro. Conoscerne l’entità potrebbe rappresentare un valido aiuto, per scoprire in anticipo chi è morbosamente attaccato ai soldi, tanto da non voler spendere nemmeno un centesimo.

Vergine: è un segno estremamente razionale e puntiglioso. Non si crea problemi nell’affrontare grandi spese che ritiene importanti, ma diventa a dir poco spilorcio quando si tratta di dar fondo alle proprie tasche per acquisti che non siano strettamente necessari. Per la sua smania di controllo, le spese improvvise non sono contemplate, ma questo non fa della Vergine un segno egoista. Ama, infatti, avere piccole attenzioni nei confronti di chi vuol bene, purché esse siano preventivate.

Toro: tra i segni dello zodiaco è il più bravo a gestire le finanze. È un gran risparmiatore, purtroppo però questo suo atteggiamento, che adotta anche per spese irrisorie, a volte gli impedisce di godersi la vita. In pratica, non affronta spese che non siano strettamente necessarie, e questo semplicemente perché la sua indole non le contempla. In realtà, a volte e a modo suo, sa essere generoso soprattutto con chi ama, ma a causa dell’eccessivo e costante controllo del denaro, appare in tutt’altro modo.

Il segno più tirchio in assoluto

Capricorno: è un segno prudente, calcolatore e diffidente, ma anche un gran sognatore. È molto difficile che spenda denaro, se non per realizzare le proprie ambizioni. Ogni spesa va ponderata ed eventualmente rivalutata prima di essere affrontata. Non si sbilancia mai e tende ad acquistare solo per necessità. Di positivo c’è che sicuramente non sono inclini a sperperare denaro senza motivo. Il suo maniacale controllo dei soldi lo porta ad essere il segno più tirchio dello zodiaco.

