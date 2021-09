Una tra le piante più amate e diffuse negli appartamenti è il Croton, originario delle foreste tropicali.

Le foglie sono ciò che la rendono meravigliosa, grandi e coriacee sono caratterizzate da diversi colori.

Una pianta coloratissima perfetta per abbellire piccole case di città per via della sua crescita molto lenta.

Si consiglia di coltivare questa pianta solo in vaso dal momento che necessita di essere spostata all’interno nel periodo invernale.

Bisognerà attivarsi immediatamente e ricoverarla in casa appena le temperature scenderanno al di sotto dei dodici gradi.

Nonostante si tratti di piante molto rustiche in alcuni casi potranno andare incontro ad alcune avversità.

Per prevenire e curare questi problemi, tuttavia, sarà necessario capire come si manifestano e come ce lo comunica la pianta. Non solamente il Croton ma quasi tutte le piante dalle grandi foglie ci comunicheranno problemi in questo modo.

Sono questi i segnali che le foglie di questa incredibile pianta mandano per comunicarci dei problemi

Quando si esagera con le annaffiature le foglie si trasformeranno e appariranno delle macchie scure. Come tutte le piante anche il Croton teme molto i marciumi radicali e ce lo mostrerà con foglie afflosciate e reclinate verso il basso.

In questo caso bisognerà smettere immediatamente di irrigare per permettere al substrato di asciugare. In casi estremi si potrà procedere ad un rinvaso con nuovo terriccio.

Se a scurirsi oltre alle foglie comincerà ad essere il fusto, purtroppo, non ci sarà più niente da fare.

Foglie avvizzite

Una delle cause maggiori di disagi a questa pianta è la mancanza di luce. Sistemare il Croton in una stanza luminosa, infatti, è l’unico modo che si ha a disposizione per mantenerlo sano e bello a lungo. La pianta che vuole comunicarci il problema lo farà avvizzendo o facendo cascare le foglie. Inoltre, anche un repentino cambio di colore delle foglie potrà indicare mancanza di luce. Una delle caratteristiche principali del Croton, infatti, sono le foglie colorate ma se dovessero diventare verdi il problema sarà chiaramente assenza di luminosità.

In questo caso si consiglia di spostare il vaso in una posizione luminosa ma lontana dai raggi solari diretti.

Le foglie tendono ad accartocciarsi e sbiadirsi

Le foglie sono un vero e proprio specchio della salute della pianta. Infatti nella maggior parte dei casi saranno proprio loro a comunicarci il problema. Se le foglie appaiono accartocciate o sbiadite si sarà di fronte a temperature troppo elevate unite a poca umidità. Questo accade principalmente durante il periodo invernale quando i termosifoni sono accesi.

Si consiglia di sistemare la pianta in una stanza più fresca e aumentare le vaporizzazioni.

Puntini bianchi

Un altro problema è legato alla cocciniglia cotonosa che si insinua nella pianta formando dei piccoli puntini bianchi simili a cotone.

Si tratta di insetti che possono mettere in pericolo la pianta. Nel caso in cui siano poco numerosi potranno essere schiacciati con le dita, magari utilizzando dei guanti.

In alternativa potranno essere combattuti con dei prodotti specifici ogni dieci giorni. Si consiglia di chiedere informazioni in un vivaio specializzato.

Ecco, quindi, spiegato perché sono questi i segnali che le foglie di questa incredibile pianta mandano per comunicarci dei problemi.

Osservare le foglie è semplice ma bisogna prendersi l’impegno di farlo frequentemente per tentare di prevenire i problemi.