Ogni giorno si è obbligati, volenti o nolenti, a rapportarsi con altre persone. Non è raro, però, che rapporti amicali o superficiali si trasformino in qualcosa di più.

Molto spesso ci si domanda cosa pensano le altre persone, specialmente quando si è in dubbio sul fatto che l’altra persona possa provare dei sentimenti per noi. Indubbiamente, non capire cosa pensano o provano le altre persone può rivelarsi molto frustrante. Eppure, sia nel caso delle donne che degli uomini esistono dei segnali abbastanza inequivocabili che dimostrano l’interesse.

Ovviamente, dal momento che non si tratta di scienza, sarà necessario tenere conto del contesto in cui ci si trova e procedere con attenzione. Infatti, la cassiera o il barista gentili e sorridenti non per forza saranno interessati a noi. Nella maggior parte dei casi questi comportamenti saranno dovuti a professionalità.

In un precedente articolo si era trattato dei comportamenti sbagliati che ci allontanano dalle altre persone, rovinando i rapporti sociali. Oggi, si cercherà di fare chiarezza elencando quelli che sono i chiari segni di interesse di uomini e donne nei confronti degli altri.

Sono questi i segnali che ci fanno capire se qualcuno prova dei sentimenti per noi

Spesso per le ragazze capire cosa pensa un ragazzo si trasforma in un vero e proprio terno al lotto. In molte pensano che dimostrare indifferenza sia un chiaro segno di interesse. Ebbene, non è così. Infatti nella maggior parte dei casi un ragazzo interessato sa dimostrarsi partecipativo e curioso.

Un ragazzo che si interessa all’altra persona ponendo domande potrebbe dimostrare di essere coinvolto.

La stessa cosa varrà per il contatto visivo o l’attenzione ai dettagli: soffermarsi su volto e occhi della persona, quando si conversa, è un comportamento frequente.

Il punto più importante, spesso sottovalutato, è dato dalla presa di iniziativa. Infatti, un ragazzo che prende l’iniziativa in messaggi e telefonate quasi sicuramente prova un certo interesse. La stessa cosa nel caso in cui inviti ad uscire o, in generale, a fare cose insieme.

Come capire se si piace a una ragazza

Se il linguaggio dei ragazzi è difficile da comprendere, quello delle ragazze è quasi impossibile.

Spesso, infatti, ci si aspetta che siano gli uomini a fare la prima mossa. Si tratta di un retaggio culturale che vede la donna in spasmodica attesa di un gesto da parte dell’altro.

Tuttavia, oggi la società si è evoluta e non è sempre così, nonostante siano ancora molte le donne che non osano fare il primo passo. Spesso, le ragazze si limitano a gesti e a lanciare segnali che, non di rado, vengono equivocati dalla controparte.

Interpretare segnali come sorrisi, sguardi, contatto visivo prolungato non è semplicissimo. Una ragazza interessata desidera conoscere i dettagli della vita dell’altra persona. Durante una conversazione apprezza essere ascoltata e partecipa in modo attivo al dialogo.

Anche i Social Network possono correre in aiuto di una ragazza che vuole farsi notare attraverso la pubblicazione di foto. Si è quindi spiegato perché sono questi i segnali che ci fanno capire se qualcuno prova dei sentimenti per noi.