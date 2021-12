Non tutti hanno il tempo materiale o la voglia di preparare il ragù in casa. Proprio per questo, acquistano dei sughi già pronti.

Succede anche, ad esempio, con il pesto o la salsa di pomodoro. Nonostante ciò, spesso c’è molta diffidenza nei confronti dei sughi già pronti. In commercio ce n’è una vasta gamma e orientarsi nella scelta dei più salutari non è affatto semplice. Specialmente se non si hanno gli strumenti per capire le liste degli ingredienti e le tabelle nutrizionali dei prodotti in modo tale da distinguere i prodotti migliori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Non sempre, inoltre, un prezzo elevato corrisponde all’effettiva qualità del sugo offerto e quindi non è uno strumento per orientarsi nell’acquisto.

L’indagine di Altroconsumo

L’associazione Altroconsumo conduce annualmente delle indagini con lo scopo di aiutare i consumatori ad orientarsi nella scelta dei prodotti migliori. Nell’anno 2020, ne ha condotta una su diverse tipologie di sughi pronti, tra cui anche il ragù, analizzando 24 prodotti. In base a criteri come la lista degli ingredienti e la tabella nutrizionale, l’associazione ha poi stilato una classifica dei ragù migliori.

Sono questi i ragù migliori al supermercato tra questi 24 secondo un’indagine

Il primo posto della classifica è occupato da De Cecco Ragù alla Bolognese. Altroconsumo gli ha assegnato un punteggio di 73/100, che sta a significare che la qualità del prodotto sarebbe ottima. Seguono Barilla Ragù alla Bolognese (71/100) e Barilla Ragù Classico Cottura Lenta (70/100).

Molti dei ragù analizzati hanno ottenuto un buon punteggio

Abbiamo visto che sono questi i ragù migliori al supermercato tra questi 24 secondo un’indagine. In realtà, però, gran parte dei sughi pronti analizzati sarebbe risultata di buona qualità, con un apporto calorico medio di 114 kcal a porzione, 7.2 g di grassi e 1.2 g di sale.

Ecco i restanti ventuno ragù con i rispettivi punteggi assegnati da Altroconsumo.

Qualità buona

Barilla Ragù ai Funghi (67/100);

Barilla Ragù alla Salsiccia (67/100);

Esselunga Top Ragù di Vitello (66/100)

Fior Fiore Coop Ragù di Carne Chianina (66/100);

Gustaio (MD) Sugo Pronto al Ragù (62/100);

Italiamo (LIDL) Sugo di Pomodoro alla Bolognese (62/100);

Star il mio Gran Ragù Extra Gusto (62/100);

Carrefour Carne (61/100);

Conad Ragù alla Bolognese I Sughi (61/100)

Giovanni Rana Sugo Fresco alla Bolognese (61/100);

Selex Sugo al Ragù (61/100);

Star il mio Gran Ragù Classico (61/100);

Star il mio Ragù Bolognese (61/100)

Conad Ragù alla Bolognese (60/100);

Coop Ragù di Carne alla Bolognese (60/100)

Qualità media

Conad Ragù alla Salsiccia (58/100)

Star Gran Ragù Salsiccia (58/100)

Star Il Mio Gran Ragù con Funghi Porcini (58/100);

Del Monte Sugo Al Ragù (56/100)

Star Il Mio Gran Ragù con Speck (56/100);

Delizie dal Sole Eurospin Sugo al Ragù (52/100).