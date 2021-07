La Sardegna nasconde tra le sue coste tantissimi piatti della tradizione che purtroppo molti turisti non conoscono. Parliamo di piccoli tesori nascosti, da ricercare con attenzione in particolari citta dell’isola, spesso poco conosciute dai visitatori. Infatti, sono questi i piatti della tradizione sarda che gli amanti della buona cucina dovrebbero assaggiare questa estate. Vediamo subito di quali piatti si tratta.

Sardegna, terra di profumi e sapori indimenticabili

Non tutti lo sanno, ma la Sardegna non è solamente spiagge dorate e acque cristalline. La sua cucina custodisce gelosamente tantissimi piatti che solamente i più esperti conoscono. Ad esempio, nel caso si capiti nei dintorni di Oristano, si dovrebbe assolutamente visitare il piccolo paese di Cabras. Qui viene preparata tradizionalmente, fin da tempi remoti, la bottarga, ingrediente prodotto a partire dai muggini dello stagno del paese. Il suo sapore deciso e forte sarà capace di far innamorare anche il più reticente dei turisti.

Allo stesso modo, se si vogliono assaggiare i piatti veraci della cucina sarda, si consiglia di assaggiare la buonissima pasta ai ricci. Se possibile, meglio assaggiare questa preparazione nel bellissimo borgo di Castelsardo, in modo da unire a sapori inconfondibili paesaggi indimenticabili.

Sono questi i piatti della tradizione sarda che gli amanti della buona cucina dovrebbero assaggiare questa estate

Se invece si vuole assaggiare un piatto veramente buonissimo ma dal costo non proprio alla portata di tutti ci si dovrà spostare ad Alghero. In questa bellissima e antica città sulla costa sarà possibile assaggiare l’aragosta alla catalana, piatto dalle chiare radici spagnole.

Infine, se non si ha la possibilità di visitare nessuno di questi luoghi, non c’è comunque da preoccuparsi. In moltissimi ristoranti sparsi per tutta la Sardegna sarà possibile assaggiare la fregola sarda. Si tratta di una tradizionale pasta di semola, spesso condita con buonissimi frutti di mare. Insomma, una bontà alla portata di tutti per poter assaggiare i veri sapori dell’isola sarda.

