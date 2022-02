È difficile resistere al fascino di un acquario. Attira talmente l’attenzione di chi passa, che è presente anche in qualche negozio o ufficio. In casa poi crea quel clima di tranquillità, che fa invidia a molti. Nell’acquario vivono pesci di origine tropicale, che hanno dei colori stupendi. Ognuno di loro è come se rappresentasse un piccolo quadro vivente.

La temperatura di casa e dell’acquario

Non tutti i pesci, che sguazzano lietamente negli acquari, si adattano alle temperature di casa. Per questo motivo, si riscalda l’acqua dell’acquario intorno ai 25 gradi. Tuttavia, esistono alcune specie che si prestano a vivere a temperatura ambiente. Nelle case è difficile che le temperature scendano al di sotto dei 15 gradi. Esistono, così, diverse specie che ben si adattano ad acque meno calde.

D’altra parte, la stessa cosa potremmo dire riguardo alle piante che si hanno in casa. Molte sono di origine tropicale. Tuttavia, ci sono alcune specie che possono sopportare temperature più basse e assorbire umidità. Così per un acquario non riscaldato, sono questi i pesci di acqua dolce più adatti.

Le specie di pesciolini più resistenti

Tra i pesci della famiglia dei Ciprinidi, troviamo alcune specie che ben resistono alle temperature più fresche. La maggior parte di questi pesci sono di origine asiatica e ne esistono più di 2.000 specie. Sono pesci resistenti, che spesso vivono anche in acqua all’aperto. Tra questi troviamo il piccolo Tanichthys albonubes, il Pethia conchonius e i Puntius semifasciolatus.

Della stessa famiglia e di dimensioni piccole ma resistenti, è il Celestichthys margaritatus. Si chiama così perché ricoperto da tante macchioline bianche, che ricordano delle piccole margherite. C’è anche il Brachydanio rerio, un altro pesciolino abbastanza forte.

Sono questi i pesci di acqua dolce più resistenti che possono vivere in un acquario senza riscaldarne l’acqua

Un’altra famiglia di pesci abbastanza resistenti sono i Poecilidi. Come dice il nome greco, sono pesci dai tanti colori e molto comuni negli acquari. Sono quasi 300 le specie di questi pesci colorati. Tra questi, troviamo i Guppy e il Platy che sopportano bene le temperature di casa. I Guppy, inoltre, sono i pesciolini adatti per chi è ancora inesperto e sono facili da mantenere.

Alcune specie vivono in acque fresche, anche se considerati pesci di acqua calda. È il caso del pesce neon o Paracheirodon innesi. Questo pesciolino, dai colori un po’ elettrici, non ha problemi a vivere a temperatura ambiente. In effetti, è solo durante la riproduzione che un’acqua un po’ più calda favorirebbe la schiusa delle uova.

Questi pesciolini potranno ben entrare nel nostro acquario, sempre chiedendo consiglio ad un esperto per le proprie esigenze.