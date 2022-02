L’inverno non è ancora finito ma febbraio porta con sé giornate più lunghe e una rinnovata voglia di primavera.

La moda non si fa attendere e per il periodo che va dalla fine dell’inverno alla bella stagione riuscirà ad accontentare quasi tutti i gusti. Oltre ai soliti cappotti che, se scelti con attenzione, arricchiranno il nostro guardaroba per anni, ci saranno alcuni interessanti ritorni.

Una delle tendenze tornate dal passato è quella del vinile, i capi in vinile dai blazer ai pantaloni popoleranno lo street style.

Sia le più modaiole che le più classiche non potranno farsi scappare almeno un pezzo realizzato in questo materiale.

Sono questi i pantaloni che sostituiranno jeans e leggings per essere alla moda e impeccabili ma anche trasgressive in primavera

Tra i capi da avere il posto d’onore via ai pantaloni in vinile. Chi teme il ritorno dei leggings in vinile si sbaglia di grosso perché le nuove proposte guardano principalmente alla comodità.

I pantaloni saranno caratterizzati da un taglio dritto e vestiranno bene tutte le fisicità. Inoltre potranno essere abbinati in maniera sempre nuova.

Per l’inverno saranno perfetti con un maglione abbondante dai colori neutri che farà risaltare maggiormente il materiale.

Chi è alle prime armi con il vinile potrà scegliere pantaloni in nero, se ben abbinati daranno meno nell’occhio.

In alternativa perfetti i pantaloni in vinile rossi o vinaccia per non passare inosservate.

Per quanto riguarda le calzature si potranno scegliere classiche sneakers come le intramontabili Adidas Stan Smith o le Jordan.

Oltre ai pantaloni hanno fatto il loro ritorno anche le minigonne e i blazer in vinile. Si consiglia di scegliere il blazer per la primavera da indossare al posto del cappotto o del piumino.

Dove acquistare

Tutti i capi in vinile si potranno acquistare sia online che in negozi fisici. Su Zalando, ad esempio, approfittando dei saldi sarà possibile accaparrarsi questi pantaloni super scontati. Sono proprio questi i pantaloni che sostituiranno jeans e leggings in primavera.

Pinko li propone scontati del 35% da 464 euro a 303 euro in nero. Sempre del medesimo colore sono disponibili su Asos a 32 euro o sul sito di NA-KD a 58 euro.

Chi cerca pantaloni in vinile di colore rosso, invece, verrà accontentato dalla Diesel a 195 euro.

Le minigonne in vinile si troveranno con prezzi diversi, dai 175 euro di Diesel ai 39 euro di Topshop.

Da ultimi i blazer, Sportmax li propone a 459 euro mentre Asos sui 60 euro.