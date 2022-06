Eccoci ad affrontare un altro capitolo di approfondimento sul curioso comportamento dei nostri amati gatti. Se dovessimo scrivere un manuale per interpretare il comportamento del nostro gatto, non ci basterebbe una vita! Ma è sempre divertente scoprire le ragioni che si celano dietro certi comportamenti, apparentemente senza motivo. Il momento più buffo? Sicuramente quando il nostro gatto fa la cacca. Pensa di essere una lince feroce che nasconde gli odori da chissà quali tremendi predatori, quando in realtà, ai nostri occhi, è solo un batuffolo di tenerezza indifeso. Può capitare di sentire il nostro gatto miagolare forte prima di fare la cacca. In questi casi, è bene sapere quali sono i motivi, per evitare di preoccuparci inutilmente.

Traduzione simultanea dei miagolii

Per noi, interpretare il miagolio del nostro gatto è fondamentale. È uno dei modi più semplici per decifrare i bisogni della nostra palla di pelo e sapere sempre come e quando intervenire per aiutarlo. Tuttavia, non occorre allarmarsi, se sentiamo il nostro gatto miagolare sempre. La cosa fondamentale è non ignorarlo. In fondo, è un po’ come un bambino. Ha bisogno di tante attenzioni e spesso fa anche i capricci. Ignorarlo non porta a niente di buono. Perciò, oltre ad attivarci per rinfrescare il nostro gatto dal caldo estivo, affrontiamo anche la causa che lo spinge a miagolare prima di fare la cacca.

Sono questi i motivi principali per cui il nostro gatto miagola forte prima di fare la cacca

La prima causa è da ricercarsi nel senso di vulnerabilità del gatto durante i suoi bisogni. Quando fa la cacca, è più difficile per il gatto fuggire da un predatore, se questo dovesse attaccarlo. Se il gatto miagola prima di usare la lettiera, potremmo interpretarlo, quindi, come un’esplicita richiesta di seguirlo. La nostra presenza lo fa sentire più al sicuro, in caso di attacco. Un altro motivo, sempre legato ai predatori, è la necessità per il gatto di coprire immediatamente l’odore dei suoi bisogni e quindi potrebbe richiederci indirettamente di pulire subito la sua lettiera.

Attenzione ai malesseri

È bene indagare a fondo sulla causa del miagolio del nostro gatto prima dei bisogni. Potrebbe essere segnale di sofferenza. Potrebbe essere doloroso per il nostro gatto, in caso di patologie. I disturbi più frequenti sono stitichezza, cistite e calcoli renali. Il miagolio del gatto, in questo caso, si distingue perché è sofferente e prolungato e dovremmo portarlo subito dal veterinario. Se invece il nostro gatto è anziano, non è difficile capire perché miagola prima di fare la cacca.

Potrebbe essere un po’ confuso e spaesato e non ricordarsi la sensazione impellente di andare in bagno. In questo caso, basterà una carezza per tranquillizzarlo e monitorarlo finché non completa l’evacuazione. Sono questi i motivi principali per cui il nostro gatto miagola prima e durante l’uso della lettiera. In caso di sospette patologie, una telefonata al veterinario non costa nulla. Altrimenti, probabilmente vuole solo dire che il nostro gatto ha bisogno di averci lì con lui, anche in un momento di privacy come quello della lettiera. Il gatto chiama? Noi padroni rispondiamo subito.

Approfondimento

