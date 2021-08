I nostri amici felini sono animali incredibili, dotati di un’intelligenza fuori dal comune. Quando hanno bisogno di qualcosa, come cibo o attenzioni, si fanno capire all’istante. Inoltre, di solito un gatto richiede poche attenzioni ed è più autosufficiente del cane. Per cui in genere non si hanno particolari problemi nella cura.

Anche i gatti, però, andrebbero addomesticati almeno un minimo, per evitare che facciano danni per casa. Nonostante ciò è comunque possibile che sviluppino o continuino ad avere comportamenti poco comprensibili all’apparenza. Per esempio vi è un atteggiamento tanto comune quanto curioso del gatto che molti padroni avranno notato. Per capire perché il nostro amico a quattro zampe si comporti in questo modo ci basterà proseguire nella lettura dell’articolo.

Sono questi i motivi e le soluzioni di questo fastidioso vizietto del gatto

Gli animali domestici sono diversi da noi, ma anche loro hanno bisogno di attenzioni e dei loro spazi. In alcuni casi può capitare di assistere a comportamenti anomali che nell’immediato non possiamo comprendere. Alcune sono azioni del tutto innocue, altre possono indicare sintomi di malattie a cui prestare massima attenzione.

Se si desidera che cani e gatti restino sempre in salute non si dovrebbero mai sottovalutare alcuni atteggiamenti. Anzi, si consiglia di prendere appuntamento col veterinario di fiducia il prima possibile, in caso di dubbi. Ciò che dovremmo sapere è che per ogni azione più o meno stravagante del nostro amico peloso vi è sempre dietro una ragione precisa. E così anche per i gatti. Oggi tratteremo di un’abitudine che spesso il nostro felino proprio non riesce a perdere. Il vizio di mordere le caviglie in continuazione.

Perché il micio se la prende con i nostri piedi

Già, un gatto che prende costantemente di mira le nostre caviglie può diventare davvero fastidioso. Se questo è il caso del nostro gatto, sappiamo che è un atteggiamento più comune di quel che sembra. Le spiegazioni sono diverse e non sempre si tratta di un azione innocua. Il primo motivo per cui un gatto fa questo riguarderebbe la sua vera natura. Infatti come ben si sa i gatti sono predatori e il loro istinto li porta a cacciare. I gatti domestici hanno calmato il loro impulso predatorio, ma non lo hanno del tutto dimenticato.

Per intenderci, non stiamo dicendo che vogliano divorare i nostri piedi. Sarebbe solo un modo per sfogarsi, data l’impossibilità di andare a caccia tra le mura domestiche. Un’altra spiegazione del perché il gatto morda le caviglie riguarderebbe la sua richiesta di attenzioni nei nostri confronti. Può significare che ha voglia di giocare e di muoversi. In questo caso si consiglierebbe di ignorarlo e di non dargli corda. Infine, in casi più rari questo comportamento potrebbe ricondursi a uno stato di cattiva salute del gatto.

Cosa si consiglia di fare a proposito

Un gatto che non ne vuole sapere di lasciar in pace le nostre caviglie andrebbe ignorato. Evitiamo anche di sgridarlo e richiamarlo, perché potrebbe interpretare questi atteggiamenti come stimoli a proseguire. Nel caso insista si potrebbe invece farlo sfogare, giocando con lui per un po’. Dunque sono questi i motivi e le soluzioni di questo fastidioso vizietto del gatto.