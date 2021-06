Sono questi i motivi che in pochi conoscono per cui tutti dovrebbero avere almeno una pentola in rame nella propria batteria di pentole e padelle

Quando si decide di acquistare una batteria di pentole e padelle, spesso la scelta ricade su quelle in alluminio. Queste offrono il vantaggio di essere economiche e versatili, adatte ai vari tipi di cottura.

Tuttavia, gli appassionati di cucina da sempre prediligono le pentole in rame quando si tratta di preparare determinate pietanze, e continuando a leggere vedremo perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Sono questi i motivi che in pochi conoscono per cui è fondamentale avere almeno una pentola in rame nella propria batteria di pentole e padelle

Le pentole in rame sono quelle che garantiscono la cottura migliore per i cibi, e permette di mantenere inalterate le proprietà nutrizionali delle pietanze. Il materiale conserva inoltre i gusti ed i sapori di ogni ingrediente, fornendo un risultato decisamente intenso e ricco di sfumature.

Un altro vantaggio delle pentole in rame è che hanno un’elevatissima conducibilità termica, per una distribuzione perfetta del calore durante la cottura. Inoltre, alta conducibilità significa grande risparmio energetico, perché si scaldano in fretta.

Infine, le pentole in rame sono esteticamente belle, ed essendo più pesanti dell’alluminio, ma meno della ghisa, sono stabili sul gas e facilmente maneggevoli.

Attenzione ad usare correttamente le pentole in rame

Nonostante gli ottimi buoni motivi che in pochi conoscono per cui tutti dovrebbero avere almeno una pentola in rame nella propria batteria di pentole e padelle, esistono anche alcuni aspetti a cui far attenzione.

In primo luogo, è necessario acquistare delle pentole in rame fornite di lamina protettiva, perché altrimenti ad elevate temperature il rame si ossiderebbe.

Poi, le pentole in rame non si possono usare per la cottura ad induzione, tranne che in pochi e rari casi. Inoltre, periodicamente sarà necessario rigenerare il rivestimento esterno della pentola, il che costituisce sia un costo che una scocciatura. Eppure, così facendo la pentola durerà praticamente in eterno, il che è un grande vantaggio di questi utensili.

Per cui, i vantaggi superano decisamente gli svantaggi e possedere una buona pentola in rame di qualità è un’ottima aggiunta in cucina.