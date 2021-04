C’era una volta una pubblicità che diceva più o meno: “Belle dentro per essere ancora più belle fuori”. Sinceramente non ci interessa ricordare esattamente le parole, ma la sostanza. Questo perchè, partendo proprio dalla salute interna, sono questi i migliori nutrienti che ogni donna dopo i 40 anni dovrebbe assumere per vivere alla grande. Vediamo perché una dieta ricca ed equilibrata di determinate cose, migliora la salute e l’aspetto di pelle, unghie e capelli. Solo per citarne alcuni.

Gli Omega3 sono fondamentali per il cuore

Se il cuore batte significa che siamo vivi. Ma, se il cuore è in salute, anche il nostro fisico lo segue. Nella maggior parte dei casi, almeno. Ecco, perché, sono questi i migliori nutrienti che ogni donna dopo i 40 anni dovrebbe assumere per vivere alla grande, partendo proprio da qui. Gli acidi grassi essenziali sono alleati della salute delle cellule, ma anche dell’apparato cardio circolatorio. Noci e salmone ci aiutano in questo senso, dando anche la caccia agli inestetismi della pelle. Ma, attenzione che gli Omega3 compiono la cosiddetta azione termogenica. Stimolano cioè metabolismo e aumento del processo digestivo, favorendo la perdita di grassi.

Calcio e magnesio

Inutile nasconderlo, ma le nostre compagne e mamme, con l’arrivo della menopausa, sono più esposte alla fragilità ossea. Per evitare quindi che lo scheletro si indebolisca troppo, sosteniamolo con calcio e magnesio. Quest’ultimo è anche un valido sostegno per migliorare l’umore e allontanare lo spettro della depressione.

Tanta vitamina B e D

Chiudiamo con due vitamine che non possono mancare: B e D. La prima agisce sulla muscolatura e sulle articolazioni, proteggendoci dall’invecchiamento. Via libera quindi a pesce e uova. La seconda, la possiamo prendere anche col sole. Attenzione che la vitamina D non ha solo una funzione diretta, ma anche indiretta. Ed è fondamentale per il nostro organismo: favorisce il corretto assorbimento del calcio nelle ossa. Negli alimenti la troviamo in:

latte e formaggi;

uova;

carne;

salmone.

