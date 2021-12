È arrivato l’inverno e la vera sfida sarà quella di affrontare il freddo intenso che ci aspetta nei prossimi mesi. Uno dei rimedi sarà quello di coprirsi maggiormente, utilizzando tessuti di lana e caldi pile. Ma non dimentichiamoci di esaltare il look utilizzando gli accessori giusti per questa stagione. Senza perdere di vista l’outfit adeguato sveliamo che sono questi i metalli e le pietre preziose adatti per rendere il look dell’inverno più caldo.

Metalli per illuminare l’inverno

Molti colori sono legati al ciclo delle stagioni, ma anche i metalli e le pietre preziose giocano un ruolo importante. Saperli scegliere non è solo una questione di gusti, ma anche di capacità nell’accoppiare i bijoux al nostro guardaroba. Spesso ci scervelliamo in cerca di abbinamenti e outfit all’ultima moda, ma il must è e dovrebbe continuare ad essere l’eleganza, la sobrietà e la personalità. Anche in inverno.

Dunque senza trascurare le gusti e le disponibilità economiche, i metalli che più si addicono alla stagione invernale sono quelli dai toni caldi e rossastri. Il bronzo prima di tutto e in tutte le sue varianti: giallo, rosa e rosso. Ci permetterà di essere sempre eleganti e raffinate. E poi l’oro, il metallo classico per eccellenza. Anche con il freddo, il nostro look lascerà il segno se usiamo le sfumature dell’oro rosa e rosso. Il primo, più delicato, ci donerà una sobria lucentezza, il secondo, più inteso, farà risplendere le personalità volitive e caparbie. Abbinare una pietra preziosa ben incastonata e graduata con questi metalli completerà la nostra immagine.

Sono questi i metalli e le pietre preziose adatti per rendere il look dell’inverno più caldo

Dal viola intenso alla sfumatura semitrasparente l’ametista è una pietra che non dovrebbe mai mancare tra i nostri monili. Un bel ciondolo o un braccialetto possono essere indossati in tutte le occasioni.

Il granato color vinaccia o lit-de-vin, sfumature bordeaux per intenderci, sarà adatto per un aperitivo a base di vino rosso. Così come la corniola, nella sfumatura rosso-arancio o semitrasparente e il diaspro rosso-bruno. A seguire adeguato a un abito della stagione sarà anche il quarzo rutilato. Meglio se con pagliette di rutilio al suo interno e di colore giallino chiaro trasparente. Infine il quarzo citrino di colore giallo intenso potrebbe essere un’ottima variante da tenere in considerazione per i nostri gioielli invernali. Immancabile anche il topazio giallo e nella sfumatura giallo arancio trasparente, simbolo di quella luce che tra qualche mese inonderà di nuovo le nostre giornate.