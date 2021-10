La stagione estiva è ormai un lontano ricordo e dovremo aspettare un bel po’ di mesi prima di indossare nuovamente un costume da bagno. A breve, invece, arriverà un momento, che molti aspettano, il Natale.

Abbiamo ancora del tempo per addobbare casa, come da tradizione, per rendere più gioiose queste feste. Secondo la tradizione, l’8 dicembre dovremo fare l’albero di Natale, appendere ghirlande e pigne colorate.

Magari potremmo fare qualche creazione fai da te da esporre in casa con orgoglio. Insomma, inizia un periodo di condivisione e di festa, legata alla nascita di Gesù. Il Natale porta anche un’altra grande tradizione che si ripete da secoli, ovvero i mercatini di Natale. L’anno scorso, purtroppo, a causa della pandemia molte città hanno cancellato i propri eventi, ma adesso potremo recuperare e partecipare.

Sono questi i mercatini di natale 2021 dove immergersi in atmosfere magiche

Uno dei primi mercatini di Natale, risalente a metà del 1200, è quello di Vienna, in Austria. Ma il primo vero e proprio evento, con un “mercato”, accertato da alcune testimonianze scritte, fu a Dresda nel 1434, anche se esclusivi della classe borghese, perché particolarmente cari.

In Italia, invece, il più vecchio sembra essere quello realizzato a Bolzano, soltanto nel 1991. Sono in molti ad aspettare questo grandioso e straordinario evento in questa meravigliosa città, che inizierà il 26 novembre e terminerà il 6 gennaio 2022. Considerato tra i più belli d’Italia, le piazze di Bolzano saranno decorate con presepi, casette di legno, luminarie, bancarelle e il grandioso albero di Natale.

Molte attività in programma, incusa la pista di pattinaggio, laboratori per bambini, eventi musicali e proiezioni. Un evento straordinario dove sembrerà di vivere una realtà parallela e fantastica.

Insieme a Bolzano, rientrano del “percorso a 5 stelle” anche Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno, dove gli eventi sono in assoluto rispetto dell’ambiente.

Altre mete

Oltre a quelli del Trentino Alto Adige, sono questi i mercatini di natale 2021 più belli dove immergersi in atmosfere magiche, come quello di Verona. Aprirà le porte il 12 novembre, anche se le date ufficiali sarebbero ancora da confermare.

Anche le altre città del lago di Garda saranno assolutamente caratteristiche e spettacolari, riproponendo l’atmosfera di un villaggio di Natale nordico. Ad accogliere i visitatori centinaia di luci, molti espositori e svariate specialità da gustare, in una cornice del tutto fantastica.

Degni di nota anche i mercatini di natale di Firenze e Arezzo, a partire dal 20 dicembre. Potremmo andare a fare un giro, totalmente avvolti da un clima fiabesco, nelle zone del Mugello. Tante le attività e gli eventi, tra piccoli villaggi creati in legno e il castello di Babbo Natale.