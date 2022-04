Visitare dei posti nuovi è sempre un’esperienza emozionante e costruttiva. Tanto è vero che appena ci risulta possibile ci concediamo dei viaggi più o meno lunghi. Può trattarsi di diversi giorni, ma anche di un paio o meno. Spesso, infatti, per ricaricarci ci è sufficiente anche una semplice fuga di un giorno. Ovviamente bisognerà valutare bene dove e cosa vedere, di modo da sfruttare pienamente il tempo a disposizione.

Ad esempio, si potrebbe optare per una passeggiata nella natura, come nel caso di questo affascinante lago vicino Napoli. O, ancora, visitare tra gli altri un borgo vicino Roma. Ma anche fare una breve gita in una delle tante città italiane che meritano di essere viste, tra le quali Bologna. In questo caso, sarà fondamentale sapere che sono questi i luoghi da vedere a Bologna in 24 ore.

Un centro a portata di uomo

Lucio Dalla diceva che nel centro di Bologna non si può perdere neanche un bambino. In effetti, il suo centro, all’interno delle mura, è estremamente raccolto nonché piccolo. Alla luce di queste caratteristiche si presta bene a essere girato anche in poche ore e a piedi. Anche perché stazione e autostazione sono a due passi dal centro e vicine tra loro.

Partendo da lì, subito ci troveremo ad ammirare la monumentale scalinata del Pincio risalente alla fine dell’800. È riccamente decorata e in mezzo a due bassorilievi spicca una fontana con la statua di una ninfa. La scalinata del Pincio funge da ingresso al Parco della Montagnola. Nella stessa e nella piazza di fronte, quella XX settembre, ogni domenica si tiene un enorme e variegato mercato.

Sono questi i luoghi da vedere a Bologna in un solo giorno muovendosi a piedi e che ci ruberanno letteralmente il cuore

Procedendo attraverseremo via Indipendenza, strada ricca di negozi, sbucheremo di fronte alla monumentale statua del Nettuno, alle cui spalle si trova Piazza Maggiore.

Dietro quest’ultima potremo visitare due luoghi di particolare interesse culturale. Il primo è il ricco palazzo dell’Archiginnasio, sede di un’importante biblioteca. L’altro è il Museo archeologico che vanta reperti dalla preistoria all’età romana, in più ha anche una sezione dedicata all’antico Egitto.

Passeremo per le iconiche due torri e ci lanceremo alla scoperta di via Zamboni, zona suggestiva dove si trovano diverse sedi dell’Università di Bologna, considerata la più antica del Mondo. Da via Zamboni potremo raggiungere via Borgonuovo, dove si trova la casa in cui nacque Pier Paolo Pasolini, attualmente caserma della Guardia di Finanza.

Da lì sbucheremo sulla bellissima via Santo Stefano e proseguendo sarà possibile raggiungere i Giardini Margherita. Si tratta di un bellissimo parco con tanto di laghetto vicino Porta Castiglione, un luogo ideale per rilassarsi.

