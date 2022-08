Sono questi i libri da leggere assolutamente in vacanza nell’estate 2022

Ogni anno la stessa storia: quando arriva il momento di andare in vacanza non si sa mai che libri portare sotto l’ombrellone. A molti basta la solita settimana enigmistica, tanti altri invece non vogliono impegnare la mente anche durante le vacanze. Tantissimi altri invece desiderano impiegare il tempo libero delle ferie per finire finalmente di leggere quel romanzo rimasto sul comodino da settimane. Oppure, i lettori più assidui non vogliono rinunciare a un altro libro da aggiungere alla collezione di quelli letti. Ciascuno può avere le proprie ragioni, ma la domanda resta: cosa portarsi da leggere?

Ebbene, sono questi i libri da leggere assolutamente in vacanza, che sia sotto l’ombrellone o in montagna, nell’estate 2022. Ci sono diverse proposte, dai romanzi fantasy ai romanzi impegnativi passando per libri più leggeri. I gusti non si discutono ed è per questo che la lista non sarà esaustiva e completa tale da soddisfare il bisogno di tutti. Senza indugiare ecco allora quali sono i consigli di lettura dell’estate.

Sono questi i libri da leggere assolutamente in vacanza nel 2022 ragazzi

Si parte dagli appassionati di fantasy con un libro uscito alla fine dell’anno scorso: ‘Awen – Il Confine’, primo volume di un nuovo ciclo tutto italiano a opera di Monica Zunica. L’autrice, napoletana ma molisana ‘adottata’, ha voluto inserire nel suo romanzo fascinazioni dalla mitologia celtica, ma anche storie e personaggi della letteratura italiana. Il tutto calando la storia proprio in Molise, una regione che ben si presta alle ambientazioni fantasy. Entro fine anno dovrebbe uscire il secondo volume della trilogia: ottima ‘scusa’ per recuperare il primo.

Per chi cerca temi più impegnati, su Amazon è ancora tra i libri più venduti a tema sociale ‘Una mattina qualunque’ di Giovanni Gazzanni, giovane autore isernino. Il libro affronta il tema del ricordo e della malattia, mettendo in scena la storia di due uomini, il vecchio Antonio e il giovane Michele. Il secondo si prende cura del primo, ma questo rapporto spesso si ribalta dando vita a situazioni emozionanti e commoventi.

Il noir dell’estate

Infine, l’ultimo consiglio è il nuovo romanzo di Rosario Galli ‘L’amico imperfetto’. Dall’autore del classico ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’, una storia a metà tra il diario, il thriller e il nero italiano, che sa essere anche divertente e ironica. Un tuffo nella psicologia di un personaggio nato dalla penna di Galli che ricorda gli antieroi di Sordi e di Baudelaire, il tutto sullo sfondo della Grande Bellezza di Roma.

Lettura consigliata

10 libri classici della letteratura mondiale da leggere e portare in vacanza