Chi ha un cane lo sa bene. È come avere un bambino per casa. E alla stessa stregua, ha bisogno di cure, attenzioni e divertimento! Per questo potrà essere utile leggere questo articolo poiché ci sono spunti preziosi per i prossimi acquisti per il nostro amico a quattro zampe.

Il suo divertimento sarà assicurato ma perché no, anche la nostra gioia nel vederlo felice.

Sono questi i giochi più divertenti ed educativi che stanno facendo impazzire tutti i cani

Scopriamoli ad uno ad uno e cerchiamo di capire perché hanno tanto successo:

Kit di giochi in corda

Non può mancare nel set di giocattoli. Ce ne sono di tutti i tipi e misure. Ottimo strumento quando si vuole addestrare il proprio cane al riporto o gli si vuole dare un passatempo che lo distragga dalle nostre ciabatte. Stiamo attenti a non usarlo nel modo sbagliato. Non usiamolo mai come “tiro alla fune” fra noi e il cane. In questo modo stimoleremo la competizione e l’aggressività. Perché è molto indicato? È molto resistente ed economico. Il tessuto con cui è intrecciato funge da filo interdentale e aiuta a migliorare l’igiene de bocca del nostro cane;

Pad Sniffing o tappeto per cani

Particolarmente adatto per i cuccioli o per i cani particolarmente attivi. In tutti i momenti in cui dovremo lasciarli soli in casa, possiamo utilizzare questo furbo tappetino per tenerli occupati. Ve ne sono di varie dimensioni e modelli. Sono generalmente realizzati in morbida flanella atossica e lavabile in lavatrice. All’interno del tappetino si nascono snack e premietti. Il cucciolo dovrà usare l’olfatto e l’intelligenza per scovarli e gustarseli.

Gioco di strategia

Una variante del tappetino è questo gioco di strategia realizzato in gomma. Molto resistente. Su un vassoio circolare sono incastrati dei coni al cui interno sono nascoste le crocchette premio. Il cane dovrà alzare correttamente il cono anziché rovesciarlo per raggiungere il goloso snack. Stimola l’intelligenza e lo tiene occupato per distrarlo dal combinare guai per casa.

Tunnel per cani

Se abbiamo un giardino sarà bellissimo farlo giocare con un tunnel. Esattamente uguale a quello per bambini. Solo che è dotato di picchetti per ancorarlo al terreno. Perfetto durante l’addestramento e ideale per tutti i cani particolarmente vivaci che hanno bisogno di consumare energie divertendosi.

Il suggerimento

Possiamo cogliere questi utili suggerimenti per fare un gradito regalo ad amici e parenti che hanno un cane. Sarà sicuramente un pensiero molto apprezzato. Sono questi i giochi più divertenti ed educativi che stanno facendo impazzire tutti i cani e anche i loro padroni.