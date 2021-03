La casa con i fiori freschi è sempre molto bella da vedere. Però i fiori che si mettono nei vasi sono recisi e quindi non dureranno molto. Possono durare una settimana se curati nel modo giusto, sennò dureranno molto meno. Sono questi i fiori che durano di più anche in vaso, ovviamente anche loro avranno una vita breve, ma sicuramente più lunga rispetto ad altri fiori. In questo modo la casa sarà sempre profumata, colorata e con un tocco eco-chic.

Sono questi i fiori che durano di più anche in vaso

Il primo fiore da segnalare è il garofano. Questo solitamente si mette in balcone, ma è bello anche reciso nel vaso. I colori di questo fiore sono veramente vivi e donano molta felicità. Ne esistono moltissime specie, quindi basta trovare quella che sta meglio con l’arredo di casa e il gioco è fatto. Il garofano inoltre è un fiore che, anche se reciso, dura moltissimo tempo. Infatti può durare anche fino a 2 settimane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il giglio

Uno dei fiori forse più interessanti che esistono. Il giglio è un fiore molto antico che presenta una varietà di colori vastissima. Con quei petali così eleganti, il giglio si può trovare spesso in giardino o sul balcone, ma si trova anche nei vasi. Infatti il giglio è un fiore molto resistente, se curato, e come il garofano dura molto tempo anche in vaso. Inoltre ha un bellissimo significato. Perché il giglio nell’antichità rappresentava l’amore sublime. Quindi è anche un fiore che si può regalare alla persona amata.

Alstroemeria

Molto simile al giglio, ma giglio non è. Questa pianta super colorata è perfetta per le aiuole del giardino, ma anche per essere coltivata in terrazzo. Non solo però, perché con questo fiore si possono creare dei bellissimi bouquet. Anche assieme al giglio e al garofano. Ed ecco tre fiori da mettere nel vaso che durano a lungo.

Approfondimento

Ecco cosa fare se la sansevieria ha le foglie secche e gialle.