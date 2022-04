Il riso è certamente uno degli ingredienti più versatili nelle tradizioni culinarie di tutto il Mondo. E oltre al buonissimo risotto, molti italiani amano cimentarsi anche con altre ricette. Tra queste, è arrivata dall’oriente negli ultimi anni la tradizione del riso fritto. Si tratta di un piatto amatissimo, perché è semplice da preparare, saporito, nutriente e si può preparare con moltissimi ingredienti diversi o con gli avanzi che abbiamo in casa. Chi si è cimentato con la preparazione del riso fritto sa però che c’è un aspetto un po’ più complicato: come fare in modo che il riso risulti bello croccante e mai acquoso o molliccio? Per un riso fritto coi fiocchi degno dei migliori ristoranti ci sono alcuni trucchi da seguire. Vediamo quali.

Cuociamo il riso al vapore e non bollito

La prima regola è che dobbiamo cuocere il riso facendo in modo che assorba meno acqua possibile, altrimenti rischia di diventare troppo molle durante la frittura successiva. Invece di farlo bollire, quindi, dovremmo preferire la cottura al vapore. È un po’ più lenta, ma i risultati saranno migliori. Un altro consiglio per la cottura: meglio sciacquare bene il riso sotto l’acqua corrente prima di cuocerlo, per eliminare l’amido in eccesso. In questo modo risulterà più leggero e asciutto. Ma vediamo la seconda regola.

Sono questi i due trucchi per un riso fritto croccante e mai molliccio da mettere in tavola per stupire gli ospiti

Una volta cotto il riso, dovremmo lasciarlo raffreddare completamente prima di passare alla fase successiva della frittura. Allarghiamolo bene su un piatto o su una teglia in modo che si raffreddi in fretta e che l’umidità evapori il più possibile. Quando il riso è freddo, siamo pronti a passare alla cottura in padella.

Scegliamo una padella molto grande

L’errore che fanno in molti è di selezionare una padella troppo piccola per il riso fritto. Niente di più sbagliato. Il riso deve cuocere in maniera uniforme, senza venir mescolato troppo di frequente per evitare che diventi molliccio. Per questo, dovremmo selezionare una padella molto grande e distribuire il riso su tutta la superficie. Così cuocerà uniformemente.

Sono questi i due trucchi, ma vediamo un altro consiglio: prima di gettare il riso in padella, assicuriamoci che la temperatura sia già molto alta. Il riso deve diventare subito croccante e formare una crosticina. Se la padella non avesse ancora raggiunto la temperatura giusta, il riso potrebbe disfarsi invece di diventare croccante.

