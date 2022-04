Avere dei dubbi o delle insicurezze durante una relazione è qualcosa di naturale che capita alla maggior parte di noi. Di solito si tratta di dubbi momentanei, dovuti a un periodo di particolare stanchezza o stress, che si possono risolvere grazie a una comunicazione sincera e diretta con il nostro partner. Ma a volte si tratta, invece, di un problema più profondo. Se abbiamo il dubbio che il nostro partner non sia al 100% sincero nel suo interesse nei nostri confronti, questo può influenzare negativamente la nostra vita quotidiana. E anche se riceviamo delle rassicurazioni, è difficile mettere completamente a tacere il dubbio che il nostro partner stia in realtà perdendo interesse nei nostri confronti. Vediamo quindi cinque segni obiettivi che ci danno degli indizi sulle vere intenzioni del nostro partner.

Le sue abitudini comunicative sono cambiate

Se una volta il nostro partner ci scriveva ogni mattina e ogni sera su Whatsapp, ci telefonava spesso, e faceva piani per vederci regolarmente, e ora le sue abitudini sono cambiate, è possibile che stia perdendo interesse nei nostri confronti. Dare per scontata una relazione non è mai un buon segno. Se il nostro partner ha smesso di scriverci e di contattarci, questo può sollevare dei sospetti.

Sono questi i cinque indizi che ci permettono di capire se il nostro partner sta perdendo interesse nei nostri confronti: se non parla del futuro

Il secondo indizio che può destare sospetti è se il nostro partner sembra non parlare mai del futuro, e non fare piani. Se una volta si discuteva sempre la casa dei sogni, o le vacanze dell’anno prossimo, o i progetti a lungo termine, e ora il partner non ne vuole più parlare, questo è un brutto segno.

Non ci include nei suoi piani

Potrebbe essere assolutamente normale che i membri della coppia abbiano una loro vita privata, e escano separatamente da soli o con gli amici. Ma quando il partner rifiuta di includerci nei suoi piani, o vuole soltanto uscire con gli amici, questo potrebbe essere un cattivo segno.

La conversazione non è più naturale

Se una volta non c’erano difficoltà comunicative, e anzi le ore volavano in piacevole conversazione, e ora i contatti sembrano forzati e innaturali, questo è un cattivo segno. La comunicazione costituisce le fondamenta su cui deve basarsi una relazione, e se viene a mancare, significa potrebbero esserci guai all’orizzonte.

Il partner è irritabile e di cattivo umore

Passare del tempo insieme dovrebbe essere un momento di gioia e di relax. Se il nostro partner è sempre scontroso, lunatico o di cattivo umore, forse non gli interessa più passare del tempo con noi. Quindi sono questi i cinque indizi che ci fanno capire se il nostro partner ha la testa altrove e ci permettono di correre ai ripari.

Approfondimento

Possiamo capire se il partner vuole lasciarci dal suo linguaggio, ecco gli indizi.