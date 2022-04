Iniziare una nuova relazione romantica è sempre un momento di grande intensità emotiva e di grande entusiasmo. Ma spesso, quando siamo troppo presi dagli eventi, non riusciamo a vedere le cose in maniera lucida e obiettiva. È per questo che a volte ci sfuggono alcuni comportamenti problematici che dovremmo interpretare come degli indizi per conoscere meglio la personalità del nostro nuovo partner. Tutti abbiamo dei difetti, questo è certo, ma alcuni comportamenti sono più di difetti: sono dei veri e propri brutti segni che lasciano presagire che c’è qualcosa che non va nel nostro nuovo partner. Ma quali sono esattamente i segni a cui prestare attenzione?

Usiamo il cervello e non soltanto il cuore

I sentimenti sono importantissimi, e anzi fondamentali, ma perché una relazione funzioni, ci vuole anche il cervello. Dobbiamo valutare il nostro nuovo partner in maniera attenta e più obiettiva possibile. Se pensiamo di non riuscire a vedere le cose oggettivamente perché i nostri sentimenti sono troppo forti, facciamoci aiutare da un amico fidato, che può indirizzarci a notare alcuni comportamenti problematici. Ma vediamo quali sono nello specifico alcuni brutti segni.

Sono questi i cinque brutti segni a cui stare attenti per capire se il nostro nuovo partner non è quello giusto

Il primo brutto segno di una personalità non perfettamente equilibrata è la pretesa di pianificare tutto da soli. Se è sempre il nostro partner a decidere il luogo, l’ora e il programma di un appuntamento, facciamoci qualche domanda. Potrebbe essere una persona prepotente.

Non mostra interesse per le nostre opinioni

Se quando parliamo di ciò che abbiamo fatto durante la giornata, o esprimiamo un’opinione su qualcosa, il nostro partner ci sembra indifferente, non coinvolto, o annoiato, questo è un gigantesco segnale negativo.

Isolamento dai familiari e amici

Se il nostro partner non sembra avere buoni amici, e se è in cattivi rapporti con tutti i membri della famiglia, questo potrebbe essere un segnale negativo.

Problemi di gestione della rabbia

Se il nostro partner sembra essere una persona irritabile e che non riesce a gestire le emozioni, soprattutto la rabbia, questo è un enorme brutto segno.

È troppo geloso

C’è chi dice che la gelosia sia una componente normale di qualsiasi relazione. Forse è così, ma le persone mature devono imparare a gestire senza problemi i loro sentimenti di gelosia. Se il nostro partner si rivela talmente geloso da essere inappropriato ed invadente, dovremmo subito darcela a gambe. Dunque attenzione, sono questi i cinque brutti segni che dovremmo sempre notare in un nuovo partner.

Approfondimento

Basta fare questo banale errore al primo appuntamento per rovinare la serata.