Alcuni alimenti più di altri riescono a saziare e ad accontentare il palato. Molti di questi sono ormai più che noti ma la Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare altri ancora poco conosciuti. Allora sono questi i cibi sazianti più impensabili su cui puntare per spezzare gli attacchi di fame e tenersi in forma con gusto. Non resta che conoscerli proprio tutti e farne una grandissima scorta per un’estate con zero sensi di colpa.

Ecco gli alimenti sazianti e leggeri a cui nessuno avrebbe mai pensato

In podio sulla classifica un cibo che arriva direttamente dall’Oriente. Si tratta del wakame, sottili alghe verdi che normalmente accompagnano il sushi. Il loro sapore è intensissimo e il wakame rappresenta un’insalata davvero incredibile perché ricca di Omega 3 e proteine vegetali.

Poi i piselli biondi in polvere, normalmente consumati dopo averli diluiti in acqua per favorire il transito intestinale. Poiché la polvere cresce in volume a contatto con l’acqua, questo è un cibo super saziante.

Molti non lo sanno ma anche il peperoncino sazia e tende a sopprimere l’appetito di chi lo mangia. Per ovvie ragioni non bisogna però abusarne!

La lista continua con la polvere di carruba. È possibile diluirla in acqua e consumarla tra un pasto e l’altro per inibire la fame. Come per molti altri alimenti non bisogna ovviamente eccedere per evitare problemi intestinali.

Poi le foglie di mate, delle foglie dal sapore appena amaro da consumare come infuso spezza-fame prima dei pasti principali.

Poi sottaceti, pop corn non salati e il konjac, che è una sorta di pasta asiatica da reperire nei reperti di cibo dietetico dei supermercati. Per conoscere invece altri cibi sazianti e il modo in cui cucinarli in ottime ricette estive ecco subito una nuova guida.