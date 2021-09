Sono questi i cibi detox che a settembre non potranno mancare nel nostro frigo

Settembre è un mese di ripresa delle buone abitudini e di nuovi propositi. Per molti è il vero Capodanno e lo considerano il mese in cui l’anno comincia. Dopo il relax di agosto bisogna salutare gli eccessi dell’estate e tornare alla routine. In molti durante questo periodo lamentano le stesse sensazioni di stanchezza, stress e gonfiore addominale. Proprio per questo è molto importante fare il pieno di vitamine e minerali oltre ad inserire nella dieta alimenti detox capaci di depurare l’organismo, drenare le tossine e supportare gli organi.

Aiutarsi con gli alimenti giusti per liberarsi dalla sensazione di pesantezza

Broccoli e cavoli

Broccoli e cavoli non possono assolutamente mancare per depurare l’organismo e dimagrire in modo naturale perché sono ricchi di sali minerali e vitamine e poveri di calorie. Sono tra i migliori alleati per il nostro fegato perché consentono di scaricare tossine che verranno poi eliminate dall’intestino.

Suggerimento: attenzione alla cottura perché lasciarli bollire troppo a lungo potrebbe ridurre l’apporto vitaminico e quindi le proprietà benefiche.

Asparagi

Gli asparagi favoriscono la depurazione del nostro organismo grazie ad una sostanza chiamata glutatione. Contengono sali minerali e vitamine ma anche asparagina, un amminoacido che stimola la diuresi e inulina, un carboidrato presente anche nella cicoria considerato amico della dieta perché invia al cervello il segnale di ridurre l’appetito.

Carciofi

I carciofi aiutano a disintossicare il fegato grazie alla cinarina, una sostanza che sostiene la funzionalità epatica e che allo stesso tempo aiuta a prevenire malattie come l’epatite e la cirrosi. Sono anche ricchi di acqua e di antiossidanti che combattono l’azione dei radicali liberi, aiutano la diuresi e la funzione digestiva.

Aglio

L’aglio protegge il nostro organismo da infezioni e potenzia il nostro sistema immunitario oltre ad avere proprietà disintossicanti e depurative. È alleato del fegato, della cistifellea e dell’apparato digerente.

Suggerimento: ripassare le verdure in padella con un cucchiaio di olio, uno spicchio d’aglio e dello zenzero grattugiato è il segreto della dieta funzionale.

Finocchi per depurare

I finocchi sono lo snack sano per eccellenza della dieta detox perchè ricchi di acqua e poveri di calorie. Hanno proprietà diuretiche, stimolano la digestione e l’eliminazione delle tossine in eccesso.

Tè verde con zenzero e limone

Il tè verde contendo caffeina stimola l’attività metabolica oltre a quella antiossidante e depurativa. Lo zenzero invece è la radice depurativa per eccellenza. È antinfiammatorio, antibatterico ma soprattutto facilita la digestione e l’assimilazione dei nutrienti accelerando il metabolismo.

Il limone invece aiuta il nostro corpo a trasformare le tossine in sostanza digeribile e stimola gli enzimi naturali del fegato. Oltre a contenere vitamina C è ricco di antiossidanti ed elettroliti come magnesio, calcio e potassio che idratano il nostro corpo.

Sono questi i cibi detox che a settembre non potranno mancare nel nostro frigo

È molto difficile tornare ad una sana e corretta alimentazione dopo i bagordi estivi, proprio per questo possiamo e dobbiamo farci aiutare dagli alimenti elencati sopra per sentirci bene con il nostro corpo. Questi alimenti aiuteranno infatti il nostro organismo ad eliminare scorie e tossine in eccesso. Ecco perché sono questi i cibi detox che a settembre non potranno mancare nel nostro frigo.