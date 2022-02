Le nostre nonne sono abili cuoche e quando si tratta di preparare squisiti dolci casalinghi nemmeno i pasticceri più abili riuscirebbero a scalzarle. Pensiamo solamente alle deliziose torte che c i preparavano da piccoli, o ai golosi biscotti ancora caldi del forno.

Insomma, per omaggiarle oggi si vuole riproporre una ricetta in loro onore che farà ritornare giovani gli adulti. Gli ingredienti principali saranno curcuma e mele. Sono questi i biscotti della nonna morbidi che divoreremo in un sol boccone. Ecco come prepararli nel più semplice dei modi.

Ingredienti per circa 30 biscotti:

100 g di mele;

300 g di farina;

100 g di burro;

100 g di zucchero;

20 g di curcuma in polvere;

20 ml di succo di limone;

2 uova;

5 g di lievito in polvere.

Sono questi i biscotti della nonna morbidi e profumati fatti in casa con 2 ingredienti speciali

Per iniziare laviamo e tagliamo in spicchi le mele. Togliamo il torsolo, quindi affettiamole e mettiamole in un frullatore con il succo del limone. Dopo aver ottenuto il nostro composto omogeneo, prepariamo una ciotola a parte in cui verseremo farina e burro in pezzetti. Senza smettere di impastare a mano aggiungiamo in sequenza zucchero, curcuma, uova e lievito in polvere.

Mettiamo l’impasto sul piano di lavoro e lavoriamolo con le mani sino a ottenere un rotolo stretto e di forma allungata. Da questo tagliamo una trentina di pezzetti e modelliamoli per ricavarne delle piccole sfere.

Arrivati a questo punto iniziamo a riscaldare il forno a 180 gradi. Intanto rivestiamo una teglia con l’apposita carta e vi sistemiamo le palline di pasta. Su ognuna facciamo un piccolo buco premendo con l’indice della mano. Quindi vi adagiamo un cucchiaino del composto alla mela che avevamo preparato.

Spolveriamo con lo zucchero, poi mettiamo nel forno caldo la teglia e cuociamo per circa 20 minuti. Scaduto il tempo possiamo sfornare i nostri biscotti e gustarli tiepidi.

Due consigli per la ricetta

Per sfornare dei biscotti perfettamente cotti e compatti dovremmo prendere in considerazione un paio di consigli di preparazione. Il primo riguarda la scelta delle mele; vi sono diverse varietà che si prestano alla cottura, ma si consigliano soprattutto le Golden Delicious. La consistenza croccante e le note dolci le rendono particolarmente indicate per molte ricette.

Il secondo consiglio riguarda la cottura. Prima di infornarli, mettiamo i biscotti ancora crudi in frigo per qualche ora, giusto il tempo di compattarsi. Sopporteranno meglio la cottura e manterranno la loro consistenza.