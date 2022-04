Capita spesso di viaggiare con la macchina e trovarsi ad avere bisogno di alcuni oggetti che, però, non abbiamo sempre a disposizione. Le situazioni e necessità possono essere differenti, ma certe dotazioni sono assolutamente necessarie e dovremo sempre cercare di averle in macchina. Questo non solo potrebbe facilitarci la vita ma anche darci quella sicurezza in più della quale non sapevamo di aver bisogno.

L’assolutamente necessario

Tra i primi oggetti in assoluto che dobbiamo sempre portarci dietro quando ci troviamo in auto, i documenti sono certamente i più importanti. Patente di guida, libretto di circolazione e magari anche una copia dell’assicurazione sono quei documenti necessari da mostrare a un posto di blocco. Averli dimenticati a casa non sarà una scusa sufficiente per risparmiarci una terribile e salata multa. Allo stesso modo poi potrebbe anche essere utile avere sempre dietro almeno un paio di moduli per la constatazione amichevole (CID).

Oppure ancora, esistono anche altri oggetti previsti dalla legge italiana che andrebbero tenuti sempre in auto: stiamo parlando di un giubbino catarifrangente omologato, un triangolo di segnalazione e le catene per la neve. Mentre i primi due sono obbligatori in qualunque occasione, le catene invece generalmente sono richieste da novembre ad aprile per garantire una guida sicura.

Sono questi i 7 oggetti indispensabili da tenere sempre in auto per essere sicuri e pronti in ogni occasione

Oltre a questo, poi, potremmo tenere in macchina anche altri oggetti utili per essere sempre pronti in ogni occasione. Ad esempio, un oggetto che farà davvero fare la differenza potrebbe essere un piccolo kit di primo soccorso. Cerotti, bende, ghiaccio secco e disinfettante sono il minimo indispensabile da avere sempre a portata di mano in caso di necessità.

Anche i cavi della batteria o un avviatore di emergenza (jump starter) potranno salvarci quei casi in cui ci si scarica la batteria della macchina. Invece di rimanere a terra ad un lato della strada, potremo allora far ripartire subito la macchina o ripartire grazie al primo buon samaritano automunito.

Ultimo ma non per importanza

In aggiunta a questi, ma sempre per essere sicuri in ogni evenienza, anche un kit per la riparazione di gomme si rivelerà una scelta furba. Infatti, non importa quanta attenzione e impegno mettiamo alla guida, perché un imprevisto alle gomme può sempre capitare. Ecco allora che grazie a questo articolo non avremo dubbi sul perché sono questi i 7 oggetti indispensabili da tenere sempre a portata di mano.

