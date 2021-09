Trovare e mantenere l’amore è una fortuna che purtroppo solo in pochi hanno modo di vivere. Il tempo è una risorsa scarsa e tra lavoro ed impegni personali non è così semplice trovare delle occasioni per incontrare chi potremmo amare per tutta la vita. Alcuni ci impiegano mesi, altri anni mentre qualcuno vive il cosiddetto colpo di fulmine al primo sguardo. Fra pochi giorni, e specialmente nella seconda settimana di ottobre, alcuni tra noi potranno essere molto fortunati. Infatti, ci sono 5 segni dell’oroscopo che probabilmente avranno la possibilità di incontrare l’anima gemella. In particolare, sono questi i 5 segni zodiacali più fortunati per un ottobre pieno di amore.

Amore in arrivo

I primi fortunati saranno i nati sotto il segno dell’Ariete. Loro dovranno pazientare fino alla fine del mese giacché solo in quel periodo gli astri potranno influire positivamente sulla loro vita sentimentale. Infatti, gli astri ci dicono che l’ultima settimana di ottobre i nati sotto l’Ariete incontreranno delle persone della Bilancia o dell’Acquario. Da questi incontri potranno nascere vere e proprie relazioni sentimentali.

Altri fortunati nel mese di ottobre sono quelli che appartengono al segno del Toro. In particolare, pare che queste persone vivranno un nuovo ciclo energetico. La seduzione passa proprio attraverso l’energia, e con questa ritrovata vitalità si presuppongono incontri molto felici. L’importante è cercare di uscire dalla propria cerchia ristretta di conoscenze e amicizie. Gli astri possono influenzare le nostre scelte, ma siamo sempre noi a doverci adattare alle nuove realtà. I Gemelli sono il terzo segno fortunato di ottobre. Come per i nati sotto il Toro, anche per i Gemelli gli astri prevedono un grande mese di vitalità ma sarà colmato solo dall’azione individuale. L’anima gemella non si trova nel solito gruppo di amici, dunque i Gemelli dovranno uscire ancora di più dalla cosiddetta comfort zone.

Sono questi i 5 segni zodiacali più fortunati per un ottobre pieno di amore

Gli ultimi due segni fortunati per ottobre sono il Leone e la Vergine. Il Leone vivrà le ultime due settimane del mese come una grandissima opportunità. Una vera e propria porta spalancata verso il futuro e la felicità. Queste persone dovranno andare a fondo, non porre limiti alla loro personalità che come sappiamo si contraddistingue per carisma e fascino. I nati sotto il segno della Vergine invece vivranno un’esperienza diversa dalle altre. Pare che per queste persone l’amore fortunato sia proprio quello che già vivono. Ottobre sarà dunque il mese della riscoperta dell’amore che si prova verso il proprio partner.