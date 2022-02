Sono questi i 5 Paesi stranieri con gli stipendi più alti al Mondo dove espatriare e vivere da ricchi

L’anno è appena iniziato e ognuno di noi ha dei propositi per il futuro che sta cercando di realizzare. Purtroppo le difficoltà della vita spesso ci spingono a pensare di mollare tutto. Cercare di cambiarne alcuni aspetti, però, è un’opportunità che bisogna saper cogliere.

Per esempio, un lavoro che non ci soddisfa può essere un motivo in più per guardarsi attorno in cerca di cambiamento. Sono molte le persone che pensano di lasciare l’Italia per un Paese straniero. Un lavoro migliore, uno stipendio più alto, meno tasse e clima caldo sono i criteri cui si ambisce maggiormente.

Ma come scegliere la nazione che fa per noi? Oltre a fascino e bellezza, si potrebbe cominciare selezionando luoghi dove le opportunità di trovare lavoro sono ampie. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha pensato di fare una selezione che soddisfi questo criterio. Infatti, sono questi i 5 Paesi stranieri dove espatriare e guadagnare salari alti.

Ma attenzione, perché alcuni di essi favoriscono alcune professioni rispetto ad altre. Questo servirà a direzionarci meglio nella scelta del nostro futuro Paese. Abbiamo già parlato dei Paesi in cui trasferirsi è un investimento.

In Europa c’è chi paga di più

In pole position, tra i Paesi con votazioni alte troviamo la Svizzera. Viverci può essere costoso, specialmente per gli affitti, ma i salari sono abbondanti. Si parla di 23 franchi all’ora e di un reddito mensile di 6.538 euro. Nel Cantone tedesco si guadagna di più rispetto a quello italiano o francese e le tasse si aggirano intorno al 30%.

Segue l’Olanda, i cui punti forti sono l’ottima istruzione, infrastrutture sanitarie funzionanti e uno stipendio medio di 48.000 euro l’anno. Tra le posizioni più ricercate quella di biologo, medico, architetto, chimico e ingegnere.

Dall’Olanda passiamo alla Germania, una delle destinazioni più vicine e anche più ambite negli ultimi anni. Infatti, si parla di circa 250.000 espatriati che forse puntano al salario minimo lordo di 9,60 euro all’ora. Gli stipendi, però, superano di poco quelli italiani, solo del 10%.

Per finire, parliamo del Lussemburgo, che offre un’alta qualità di vita, livelli ottimi d’istruzione e un tasso di occupazione alto. I lavori più richiesti sono nel settore amministrativo e in quello economico-finanziario. Ma anche nelle costruzioni ci sono parecchie possibilità d’impiego.

Sono questi i 5 Paesi stranieri con gli stipendi più alti al Mondo dove espatriare e vivere da ricchi

Se volessimo espatriare fuori dall’Europa, invece, la Nuova Zelanda è la meta più ambita. Ancor meglio dell’Australia, questo Paese offre mentalità aperta, grande attenzione alla cultura e alla natura e soprattutto 20 dollari l’ora. Nel 2020 a questo Paese è stato assegnato il secondo premio per qualità di vita da HSBC Expat Explorer. I lavori più richiesti sono nel settore hospitality, nell’informatica e nell’insegnamento.

