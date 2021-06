Tutte noi vogliamo sentirci sempre belle e perfette, ed anche se la perfezione non esiste il make up fa spesso miracoli. Passiamo ore del nostro tempo a truccarci, tuttavia capita che molte tecniche utilizzate non ci valorizzino, ma al contrario appesantiscano il nostro viso..

Alcuni errori comuni da non commettere

Non usare la crema idratante prima di applicare il make up: questo sbaglio compromette la bellezza della nostra pelle. Questo gesto causa secchezza e desquamazione, diminuendo anche la protezione dalle impurità. Inoltre può portare alla precoce comparsa di rughe.

Un altro errore comune che appesantisce il make up è quello di non scegliere la sfumatura di colore adatta alla nostra pelle. Questo sia per quanto riguarda i fondotinta che i correttori. Questi ultimi, oltre a dover essere della giusta tonalità, devono essere applicati esclusivamente sull’imperfezione. Evitare di stendere eccessivamente il prodotto, ma al contrario picchiettarlo sulla zona interessata.

Un altro aspetto non trascurabile è l’applicazione dell’ombretto che deve avvenire solo mediante tecniche di sfumatura. L’errore infatti spesso è quello di applicare l’ombretto senza sfumarlo.

Sono questi i 4 comunissimi errori di make up da evitare assolutamente per non sembrare più vecchi

Quando ci trucchiamo inoltre capita spesso di cadere in alcuni errori che tendono ad invecchiare visivamente i lineamenti. Ecco quali sono:

applicare rossetti troppo scuri e su labbra secche;

utilizzare matite e eyeliner neri, meglio optare per i marroni;

esagerare nell’applicazione di prodotti in polvere ed applicarli su tutto il viso. La terra va applicata esclusivamente sui contorni dello stesso;

sfumare l’ombretto verso il basso.

È possibile inoltre truccarsi bene anche quando si portano gli occhiali da vista. Infatti, sono questi i favolosi consigli pratici e fai da te per avere un trucco perfetto anche con gli occhiali.

Consigli

Il consiglio è quello di evitare di applicare un’eccessiva quantità di prodotti sulla pelle, preferirne pochi ma adatti alla nostra tipologia di pelle ed anche adatto alle nostre naturali nuance di colore.

Dunque, sono questi i 4 comunissimi errori di make up da evitare assolutamente per non sembrare più vecchi.