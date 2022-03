Sono questi i 3 posti perfetti da visitare in mezza giornata bellissimi e completamente gratuiti nella Città dell’Arte

Dopo quasi 2 anni di confinamento, abbiamo iniziato finalmente a viaggiare di nuovo con il cuore un po’ più leggero e con la giusta dose di spensieratezza. Viaggiando spesso in posti lontani, però, dimentichiamo di vivere in mezzo al Mar Mediterraneo e soprattutto in uno dei posti con una buonissima dose di ricchezza artistica e naturale. Pensiamo, per esempio, alla Basilicata. Una delle Regioni che offrono mare e montagna a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altra, e molti ancora la considerano la Regione che non esiste.

Oppure, per parlare di borghi incantati, non si può non citare Civita di Bagnoregio, la città che muore. Di una bellezza disarmante, soprattutto se si pensa al fatto che tra qualche anno l’erosione della roccia la farà scomparire del tutto. E poi ci sono le nostre meravigliose città, come Bologna. La Dotta che regala pranzi e cene ricchissimi a meno di 15 euro e dei posti indimenticabili da visitare praticamente a costo zero. Bene, per rimanere in tema, oggi parliamo di un’altra città, ma questa volta ci spostiamo nella città di Dante e del tanto agognato amore per Beatrice. Il capoluogo della Toscana, Firenze, ospita capolavori dell’arte e dell’architettura rinascimentale.

Il Duomo con la Cupola progettata da Brunelleschi e il Campanile di Giotto. Per non parlare della Galleria degli Uffizi che ospita una Venere di Botticelli maestosa in tutta la sua grazia e bellezza. Il Museo, per esempio, ogni prima domenica del mese apre le porte, gratuitamente, a tutti gli appassionati e i curiosi d’arte. Come non approfittarne? Ma ci sono, anche, questi 3 posti perfetti da visitare in mezza giornata a costo zero, in qualsiasi weekend proprio nella città di Firenze. Ci faranno innamorare per la loro incantevole bellezza.

Officina Profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella

Si tratta di un’antica spezieria ed è situata in una parte del complesso conventuale di Santa Maria Novella. È ritenuta la farmacia storica più antica di tutta Europa, essendo attiva da quasi 4 secoli. Anche se è comunque un’erboristeria dove è possibile acquistare i prodotti naturali e profumi unici, si può visitare gratuitamente in tutta la sua maestosità. La sala di vendita era, in origine, una delle cappelle del convento, dedicata a San Niccolò di Bari.

Cortile di Palazzo Vecchio

Il cortile di Michelozzo è un foyer del teatro Palazzo Vecchio. Fu progettato nel 1453 e il famoso architetto sostituì i pilastri con colonne cilindriche e ottagonali. Un dettaglio che spunta subito agli occhi sono le insegne delle chiese della città, che decorano la parte alta del porticato. Ma ci sono anche raffigurati i simboli delle potenti corporazioni delle arti e dei mestieri.

La Cappella Sassetti del Ghirlandaio

Questa cappella è l’ultima del transetto destro della chiesa di Santa Trinità. Conserva al suo interno affreschi considerati il capolavoro di Domenico Ghirlandaio, come le Storie di San Francesco d’Assisi. Sono tra le opere più significative dell’Umanesimo colto, elegante e antiquario.