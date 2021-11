I brufoli in alcuni casi possono essere davvero qualcosa di altamente indesiderato. Un colloquio di lavoro, un appuntamento galante o una serata speciale, può essere rovinata da un piccolo ma evidente vulcano di colore rosso. Ed è proprio in questi momenti che non sappiamo cosa fare.

Aspettare e coprire il tutto con una buona dose di fondotinta o provare a schiacciarli sfidando la sorte. Questa decisione non va presa in modo istintivo e andrebbero fatte delle piccole valutazioni, per evitare di combinare danni irreparabili.

Sono questi i 3 errori più comuni che un po’ tutti compiono quando compare un fastidioso brufolo

Qualsiasi zona della pelle può essere colpita da questa comune manifestazione dermatologica . A volte le zone interessate sono quelle con maggiore presenza di ghiandole sebacee o in corrispondenza dei peli. Nella maggior parte dei casi, quindi, i brufoli si manifestano sul viso, sulla schiena, sulle braccia e anche sulle gambe.

Questi piccoli e fastidiosi nemici della nostra bellezza si presentano come un’irritazione della pelle, che quasi sempre contiene pus, siero o sebo. Un po’ tutti, poi, non appena compare quel fastidioso brufolo, compiono 3 errori abbastanza comuni che sarebbero da evitare.

Un disagio estetico e psicologico che tutti vorrebbero evitare

Una delle prime valutazioni da fare è se il brufolo è maturo o meno, quindi se è possibile rimuoverlo senza irritare la pelle oppure se è il caso di aspettare tempi migliori. Ma questa valutazione è uno dei primi errori che un po’ tutti commettono per la fretta di liberarsi di quella fastidiosa imperfezione.

Spesso questa condizione viene influenzata da prurito, rossore molto pronunciato e dolore. Infatti è proprio in questi casi che si perde la pazienza e non si aspetta qualche giorno per farlo maturare.

Se il brufolo non è pronto, e quindi non ha quel famoso puntino bianco, si rischia solamente di irritare la pelle. E nel tentativo si schiacciarlo con le dita si può non solo provocare un’infezione se non abbiamo lavato e sterilizzato la zona e le mani. Oltre a rischiare di farsi male con le unghie, inevitabilmente in questo caso si peggiorerà irrimediabilmente la situazione.

Questo non significa che bisogna attendere più del dovuto per rimuovere il brufolo. Infatti se si attende troppo tempo, il decorso lento del brufolo può peggiorare la situazione e provocare infezioni, macchie scure o addirittura cicatrici.

Infine, non meno importante è l’idratazione della pelle. Non bisogna commettere l’errore di pensare che la crema idratante possa peggiorare la situazione. La miglior soluzione è dunque detergere la pelle a fondo, applicare una maschera d’argilla ed idratare la pelle con i prodotti giusti.

Oppure pulire la zona interessata ed applicare un cubetto di ghiaccio, avvolto per bene in un tessuto per non bruciare la pelle, per attenuare l’infiammazione.

