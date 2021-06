Le melanzane sono un ortaggio molto amato per la sua versatilità in cucina ed utilizzato in tutti i periodi dell’anno. Ricche di sali minerali e vitamine ci aiutano a fare il pieno di energie.

Molto amate anche perchè si prestano benissimo nella realizzazione di molte gustose ricette della tradizione ma anche innovative. Infatti, melanzane fritte croccanti e leggere non inzuppate di olio con questi formidabili consigli della nonna.

Sono un ortaggio semplice da cucinare, tuttavia necessitano di qualche accortezza nella preparazione, in quanto presentano un interno spugnoso e un sapore amarognolo. Infatti sono questi i 3 errori da non commettere assolutamente quando si cucinano le melanzane.

Il primo errore che spesso si commette è quello di non metterle sotto sale. Il sale aiuta le melanzane a spurgare la loro acqua di vegetazione che gli conferisce quel sapore amarognolo.

È consigliabile metterle sotto sale all’incirca per 40 minuti, dopo averle cosparse di sale.

È importante, inoltre, sciacquare accuratamente le melanzane dopo il processo di salatura per evitare di creare ricette troppo saporite.

Un altro errore è quello di cuocerle poco. Un errore che ne compromette l’intero sapore in quanto esse hanno sono spugnose e dure e quindi è necessario cuocerle perfettamente perché nella polpa presentano la solanina, una tossina.

E ancora un altro errore a cui prestare particolare attenzione è quello di acquistarle troppo mature. In questo caso le melanzane presenteranno al loro interno numerosi semini che gli conferiranno un sapore ancora più amaro e immangiabile.

Consigli pratici

Vediamo ora qualche consiglio da seguire per evitare di rovinarle durante la preparazione di squisite ricette.

Un primo consiglio è quello di non versare l’olio a filo su questi ortaggi che tenderanno ad assorbirlo solo in alcuni punti. Mentre una valida soluzione è quella di spennellarle ad una ad una con un pennellino intriso di olio.

In secondo luogo occorre evitare di friggerle troppo a lungo. Oltre a bruciarsi e ad impregnarsi eccessivamente di olio, le melanzane tenderanno a sprigionare un retrogusto ancora più amarognolo.