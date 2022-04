Quando si ha tempo piace a molti indossare un grembiule e mettersi ai fornelli. Preparare un primo piatto di pasta o un secondo di carne o di pesce può dare belle soddisfazioni. L’atto stesso del cucinare può rilassare e conoscere gli ingredienti che si impiegano rende ogni boccone che si mangia più gradito. Cucinare è necessario anche se per vari motivi in certi giorni possiamo permetterci solo qualcosa di veloce fuori casa. Sono ormai tanti i locali che servono insalate di tutti i tipi oltre ai classici ristoranti e bar.

Quando, però, abbiamo del tempo a disposizione, specialmente per le feste, le cucine si riempiono di buoni odori e invogliano all’assaggio. A proposito di feste, senza dubbio per quelle natalizie di solito si mangia seduti a tavola. Quando, invece, si tratta della Pasquetta e di altre festività nazionali, ci si può organizzare per una gita fuori porta. In questo caso si mangerà anche sdraiati su un plaid o presso aree attrezzate.

Sono questi i 2 trucchi per preparare una focaccia morbida e farcirla con ricotta e spinaci e altro per una gita fuori porta

Se dobbiamo preparare il cestino del picnic possiamo mettere dei panini, bibite e frutta. C’è qualcos’altro, però, che può piacere a tutti, una bella focaccia ripiena. Per farne una gustosa occorrono:

300 g di farina di semola;

150 g di patate lesse;

un uovo;

un bicchiere di latte tiepido;

15 g di lievito di birra;

un po’ di salsiccia saltata in padella;

un misto tra bietole, spinaci, broccoletti, cavolfiori (o altra verdura a piacere);

ricotta;

provola dolce;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Impastare la farina con le patate lesse passate al setaccio o schiacciate bene e unirvi il lievito sciolto nel latte. Sono questi i 2 trucchi per ottenere una focaccia morbida e appetitosa. Lavorare un po’ e aggiungere un uovo e un pizzico di sale. Continuare a impastare e poi formare una palla. Coprire con uno strofinaccio e lasciare lievitare. Intanto, cuocere le verdure e poi tritarle. Dopo due ore, oliare una teglia e stendervi con le mani metà dell’impasto. Disporre ora pezzetti di salsiccia, le verdure, un po’ di ricotta e di provola a fette sottili o a cubettini. Coprire con l’impasto rimasto sigillando bene i bordi. Spennellare con un po’ di olio e, se si vuole, spargere del sesamo. Cuocere in forno a 220 gradi per 20/30 minuti.

