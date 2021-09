È risaputo, passare una serata tranquilla tra amici o con il proprio partner, seduti ad un tavolino a sorseggiare un buon cocktail è un vero toccasana. L’arte del bere concede serate rilassati e piacevoli in compagnia e ci aiuta ad entrare perfettamente nel mood della stagione.

L’estate sta finendo, bar e locali estivi chiuderanno e lo Spritz al tramonto sarà solo un ricordo in attesa di una nuova estate. Settembre è già arrivato, ma non bisogna per forza rinunciare al piacere di un buon cocktail, anche se per sorseggiarlo non saremo seduti in un lido con vista mare.

Scopriamo, quindi, insieme quali sono i cocktail per accogliere la nuova stagione e non rinunciare al rituale dello stare in compagnia.

Sono questi i 10 cocktail perfetti da sorseggiare nelle fresche serate d’autunno

Sidro caldo alla mela piccante, perfetto per rifocillarsi con gli amici dopo una fredda giornata autunnale. A base di rum, sidro di mele, cannella, zenzero e arancia, è il cocktail fiabesco che ha tutti i colori dell’autunno.

Ottobre rosso, a base di vodka, crema di cassis e Schweppes tonica, è di semplicissima preparazione. Per un autunno deciso e dolciastro, degno dei più bei balconcini di Parigi.

Direttamente dal Québec, in Canada, la Gratitudine. Un cocktail a base di gin, succo di limone, sciroppo di miele infuso con timo, sidro di mela, birra pale ale e timo fresco. Perfetto per chi ama il gusto aromatizzato dell’autunno.

Il vecchio fascino, come vuole il suo nome, dell’Old Fashioned. A base di Bourbon o Rye Whisky, con Angostura, Scorza d’arancia, Ciliegina al maraschino e soda, è ottimo per tenersi al calduccio nelle serate più gelide.

Se l’autunno è la stagione delle spezie, non possiamo rinunciare ad un ottimo Manhattan speziato. Con bourbon, vermouth rosso, angostura, e arricchito da cannella, pepe e chiodi di garofano, un viaggio per i sensi.

Gli altri 5 drink autunnali

Autunno all’italiana? Ginger Martini con mirtilli e cannella. A base di vodka, liquore di lamponi, succo di mirtillo, cannella in polvere e zenzero. Un esplosione color passione.

Per gli amanti della cannella, Sidecar alla cannella, variante del classico omonimo. Liquore all’arancia, cognac e succo di limone, tutto aromatizzato alla cannella. Per sognare una Londra piovosa d’inverno.

Ode all’uva, autunnale per eccellenza, con il Grape Sparkle. Con vodka, succo d’uva rossa, miele e succo di limone saremo subito immersi nei più bei vigneti italiani.

Per gli amanti dei sapori caldi c’è il Vizio di Obicà. Con whiskey, Cynar, amaretto Disaronno, rabarbaro e buccia d’arancia amara, ci sentiremo subito seduti davanti ad un caldo camino.

Ultimo, ma non per importanza, il liquore alla zucca, non un vero e proprio cocktail. La zucca rossa, infatti, non può mancare in autunno! Lasciata a bagno per 3 settimane nella vodka alla vaniglia, noce moscata, zenzero e cannella darà il benvenuto alla nuova stagione. Sono questi, quindi, i 10 cocktail perfetti da sorseggiare nelle fresche serate d’autunno. Non rimane che organizzare una bella serata in compagnia per poterli provare tutti.

