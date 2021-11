A causa di spese improvvise può capitare di dover stringere la cinghia a fine mese e cercare pertanto il risparmio laddove è possibile. Si può, ad esempio, fare la spesa al supermercato facendo economia, senza comunque dover rinunciare all’acquisto di prodotti sani e completi dal punto di vista nutrizionale. Con questi generi alimentari si potranno preparare pietanze appetitose per tutta la famiglia, che saranno in grado di soddisfare sia la pancia che il portafoglio.

In realtà, le possibilità di creare ricette sfiziose con una spesa minima non sono poche. Basta giocare un po’ di fantasia e prestare attenzione a qualche accortezza. Ci sono, infatti, alcune raccomandazioni da seguire per fare la spesa con pochi soldi che possono davvero fornire un aiuto concreto.

Suggerimenti per una spesa a buon mercato

Il primo di una serie di consigli spassionati è quello di non far mai mancare in dispensa materie prime come la farina, le patate, i legumi, la frutta e la verdura di stagione. Quest’ultima è preferibile acquistarla al mercato perché è più genuina e conveniente.

Un altro suggerimento è quello di procurarsi i volantini dei supermercati della zona con segnati i prodotti in offerta, e in base alla propria lista della spesa prendere solo ciò che è necessario.

Un’ultima indicazione è quella di non temere di fornirsi presso i discount perché anche qui è facile trovare prodotti di qualità. Se proprio non vi è l’intenzione, allora l’alternativa è quella di acquistare a marchio del supermercato: le fabbriche sono le stesse dei marchi più venduti.

Per preparare un pasto sostanzioso e gustoso che comprende sia il primo che il secondo occorrono:

500g di ditali rigati;

1 confezione di ceci in scatola precotti;

1 cipolla;

2 patate medie;

4 uova;

1 confezione di formaggio grattugiato;

1 lattuga.

Sono questi gli ingredienti per un pasto completo ed incredibilmente sfizioso che soddisferà il palato di quattro persone con poco più di 6 euro e il procedimento è davvero semplice.

Per preparare il primo, far soffriggere un po’ d’olio d’oliva e ¼ di cipolla in una pentola abbastanza alta, e subito dopo aggiungere i ceci lavati e scolati. Dopo qualche minuto aggiungere dell’acqua, abbastanza per permettere alla pasta di cuocere. Quando arriva a bollore, salare e versare non più di 400g di pasta. Una volta cotta servire direttamente a tavola. La pietanza dovrebbe rimanere brodosa, poi nel piatto ognuno decide in che quantità. È anche possibile scolare completamente l’acqua e condire con un filo d’olio d’oliva a crudo.

Per il secondo invece, in un padella far soffriggere mezza cipolla nell’olio d’oliva e far cuocere le patate pulite e tagliate a tocchetti salando quanto basta. In un recipiente sbattere le uova con del formaggio grattugiato e una volta cotte le patate, aggiungere il composto e far cuocere la frittata come di consueto. Lavare e tagliare la lattuga da servire affianco alla frittata.

Ed ecco servito un pasto completo da leccarsi i baffi.