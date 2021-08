Non è un segreto che bere acqua durante la giornata può aiutare l’organismo non solo a depurarsi ma anche a rimanere in forma. Ecco perché bisogna idratare il corpo senza esagerare, bevendo il giusto quantitativo d’acqua in base alle proprie esigenze.

Per aiutare questo processo di benessere bisognerebbe adottare gli infallibili trucchi per bere più acqua in estate senza accorgersene e rendere il tutto una sana abitudine.

Perché è così importante idratarsi di più in estate

In estate, molto più che in inverno, il corpo necessita di un apporto maggiore d’acqua. Questo dipende molto dalla dispersione eccessiva di liquidi per via del caldo.

L’acqua è uno degli elementi basilari della nostra esistenza. Il nostro fisico può sopravvivere più giorni senza mangiare, ma non senza bere acqua. Infatti alcuni studi dimostrano che è possibile rimanere digiuni per qualche settimana, ma non più di una settimana se non di meno, senza bere acqua.

Questo elemento essenziale rappresenta tra il 50% e il 75% del nostro peso corporeo ed è fondamentale per molti processi quotidiani. Idratarsi adeguatamente aiuta a rafforzare il sistema immunitario, eliminare le tossine in eccesso, rimanere in forma, sani e belli.

L’acqua, attraverso la diuresi, aiuta il metabolismo, a restare in forma e dona inoltre alla pelle un aspetto più luminoso e idratato.

Non bisogna dimenticare che alcuni alimenti sono ricchi d’acqua. I valori che un po’ tutti conoscono, come ad esempio i classici 2 lt d’acqua al giorno, possono essere equilibrati con alimenti ricchi d’acqua.

Sono questi gli infallibili trucchi per bere più acqua in estate senza accorgersene

Idratarsi correttamente può evitare conseguenze fisiche e cognitive. Infatti non bere sufficientemente può causare colpi di calore, crampi, allucinazioni e così via. Inoltre il Ministero della Salute raccomanda di idratarsi adeguatamente per evitare anche l’insorgenza di patologie come per quelle renali.

Come bisogna fare per bere circa 2 litri di acqua al giorno?

Tra i tanti impegni non è sempre facile idratarsi nel modo giusto. La maggior parte delle persone tende ad idratarsi solo durante i pasti non arrivando così alla soglia per una adeguata idratazione. Per questo motivo bisogna apportare delle piccole modifiche alle normali abitudini, che permetteranno di raggiungere l’obbiettivo.

Una delle prime abitudini da adottare è bere almeno 1 o 2 bicchieri d’acqua appena svegli. Prima di fare colazione, bere un bicchier d’acqua aiuta l’organismo ad espellere tutte le tossine accumulate nelle ore precedenti, oltre ad un’immediata idratazione.

Anche prima di andare a dormire, poco meno di un ora prima, è importante bere 1 bicchiere d’acqua e non 2, altrimenti si rischia di svegliarsi di notte per dover andare in bagno.

Durante la giornata, è una buona abitudine portar dietro una bottiglia d’acqua per poter idratarsi e anche a lavoro non dovrà mancare sulla scrivania.

Alcuni alimenticome frutta e verdura sono ricchi d’acqua ed oltre agli ottimi valori nutrizionali che raccomandano questi alimenti in ogni tipo di dieta, può rappresentare un toccasana consumarli frequentemente anche per questo motivo.

