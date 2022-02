Per scaldarsi e coccolarsi nei giorni più freddi non c’è niente di meglio che una buona cioccolata calda. Fumante, densa e dolce al punto giusto è davvero irresistibile. Ma riuscire a prepararla in modo impeccabile non è per niente facile come sembra. Sia che la si prepari da zero mescolando ingredienti singoli sia che si usi il preparato.

Quante volte sarà capitato di ritrovarsi con un latte al cioccolato piuttosto liquido e poco invitante? Eppure abbiamo seguito per filo e per segno la ricetta o il procedimento raccomandato sulla bustina. Com’è possibile che la nostra cioccolata calda non abbia neanche lontanamente l’aspetto di quella del bar?

Ovviamente i metodi di preparazione sono differenti ma questo non dovrebbe impedirci di goderci una buona tazza anche in casa. Ecco perché oggi vedremo quali sono gli errori più comuni da evitare per una cioccolata calda perfetta.

Sono questi gli errori da evitare per preparare a casa una cioccolata calda densa e buona come quella del bar

Se utilizziamo una ricetta personalizzata non è sempre facile dosare ben gli ingredienti. Possiamo sfruttare l’amido di mais per ottenere la consistenza giusta. Un po’ come si fa utilizzando un latte vegetale per preparare una cioccolata calda a chi è intollerante al lattosio. Ma non serve aggiungere altri ingredienti se si evitano questi errori.

Il latte che si usa è importante

Un buon latte è fondamentale per la buona riuscita di una cioccolata calda ultra densa. Il latte da preferire dovrebbe essere quello UTH intero. Sono proprio i grassi contenuti nel latte vaccino intero a garantire la cremosità della cioccolata calda. Se fosse troppo difficile da digerire l’alternativa è quello parzialmente scremato. Però il risultato non sarà proprio lo stesso.

Mescolare gli ingredienti prima della cottura

In tanti mettono prima a riscaldare il latte e poi aggiungono il cacao o il preparato pronto. In questo modo si formeranno grumi che difficilmente riusciremo ad eliminare nei pochi minuti di cottura.

Uniamo il latte meglio se a temperatura ambiente e il preparato in una ciotola. Mescoliamo bene con una frusta a mano e liberiamoci dei grumi. Solo a questo punto trasferiamo il tutto nel pentolino. Se usiamo gli ingredienti singoli mescoliamo prima il latte con lo zucchero e facciamolo sciogliere. Solo successivamente uniamo anche il cacao.

Ora mettiamo il pentolino sul fornello, scegliamone uno antiaderente. Accendiamolo a fiamma bassa e aspettiamo che il composto arrivi a bollore mescolando di tanto in tanto. Solo quando starà bollendo mescoliamo continuamente finché la cioccolata non sarà densa e pronta. Basteranno davvero pochi minuti.

Quindi sono questi gli errori da evitare per preparare una buona tazza di cioccolata. Ora possiamo gustarcela accompagnata da un buon cornetto caldo o dei fragranti biscotti con le gocce di cioccolato.

