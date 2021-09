Sono questi gli errori comuni che facciamo spesso quando utilizziamo il detersivo per piatti

Tenere la cucina in ordine è molto importante, visto che quotidianamente cuciniamo e maneggiamo del cibo.

Dobbiamo mantenere puliti i ripiani, superfici, scaffali, frigorifero, forno e freezer, per evitare la proliferazione di batteri. Inoltre, dobbiamo eliminare le tracce di cibo anche nel lavello, lavandolo a dovere, per tenere lontano da casa moscerini e insetti fastidiosi. Per evitare la moltiplicazione di batteri, invece, non lasciamo mai il lavello con resti di cibo e sudicio.

Per disinfettare possiamo spargere aceto o bicarbonato, sciacquare e asciugare con un panno asciutto. Usiamo sempre i prodotti giusti per igienizzare e laviamo quanto prima i piatti sporchi. Molti hanno comode lavastoviglie per lavare velocemente tutto ciò che hanno utilizzato. Chi non la possiede, invece, deve lavare a mano con un detersivo e una spugnetta. Bisognerà fare attenzione ai dentini dei coltelli e i bordi delle padelle, passando la spugna più volte. Ma molto spesso, non consapevoli, commettiamo dei piccoli sbagli.

Sono questi gli errori comuni che facciamo spesso quando utilizziamo detersivo per piatti

Prima di utilizzare il detersivo, è fondamentale togliere tutti i residui degli alimenti dal piatto con un tovagliolo, poi sciacquiamo.

Quando siamo pensierose, capita spesso di lavare posate e bicchieri con indosso bracciali e anelli. In questo modo potremmo rovinare i nostri gioielli e renderli poco igienici.

In preda ai ritmi frenetici della giornata, sarà capitato molte volte di lavare le mani nel lavello della cucina con il detersivo. Niente di più sbagliato, il prodotto non è solitamente adatto alle mani, tranne alcuni tipi. Il potere sgrassante potrebbe rovinare la nostra pelle. Per questa ragione è anche consigliabile non scordare mai i guanti, che proteggono le mani da batteri e detersivo. In alternativa, usiamo prodotti che rispettano anche la nostra pelle.

Un altro errore che alcuni commettono è quello di usare il sapone per i piatti anche per lavare i pavimenti. Essendo molto aggressivo, se lo utilizziamo per pulire superfici delicate come il parquet, potremmo danneggiarlo. Per lucidarlo e ripulirlo usiamo prodotti specifici per il legno.

Ricordiamo, inoltre, che il detersivo per i piatti classico non si potrebbe neanche usare per schermi tv, cellulari e tablet, li rovinerebbe.

Occhio alla quantità

Cerchiamo di acquistare prodotti adeguati alle nostre esigenze e seguiamo i consigli scritti in etichetta, ad esempio diluire con acqua. Per un risultato soddisfacente e stoviglie profumate, possiamo lavare a mano, utilizzando la giusta quantità di detersivo, evitando inutili sprechi.

Per non disperdere il prodotto, scegliamo spugnette sintetiche e buttiamo quelle vecchie. Meglio optare per quelle realizzate in fibre naturali o in silicone. Quest’oggetto è un covo di batteri, quindi ricordiamo, alla fine, di igienizzarlo e asciugarlo bene.

Quindi, sono questi gli errori comuni che facciamo spesso quando utilizziamo il detersivo per piatti. Ora che lo sappiamo, non ci resta che cambiare le nostre abitudini.

