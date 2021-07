Nord a Sud, da Est ad Ovest il pane è un must have delle tavole dell’intera Penisola. Ogni regione, infatti, ha un pane che la caratterizza. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta: il pane di Altamura, il pane cafone, la baguette, la rosetta, il filoncino.

Il pane è una preparazione semplice a base di farina, sale e acqua e lievito che mescolati tra loro danno origine ad una prelibatezza dal sapore ineguagliabile.

È preparato con diverse diverse tipologie di farina. La più diffusa è sicuramente la farina 00, che però è totalmente sconsigliata in un regime alimentare salutare e ipocalorico. Infatti In pochi sanno che è questa la migliore farina da comprare quando si è a dieta.

Di solitamente il pane è sostituito nelle diete con prodotti meno ricchi di carboidrati e privi di lievito. Vediamo quali sono.

Sono questi gli alimenti gustosissimi ma meno calorici per sostituire il pane a dieta

Per sostituire 100 g di pane possiamo optare per:

100 g di pane di segale, che è meno ricco di carboidrati e più ricco di proteine;

60 g di riso basmati privo di lievito e glutine e più digeribile;

6 fette biscottate integrali o di qualche altro cereale;

70 g di pasta di riso o di altro cereale;

60 g di fiocchi d’avena che sono più ricchi di proteine e più sazianti;

60 g di wasa o gallette di riso più leggeri e veloci da consumare.

Le patate

In alternativa si può anche decidere di sostituire il pane con circa 240 g di patate. Tuttavia questa scelta non è consigliata dai medici in quanto esse sono ricche non solo di carboidrati ma anche di amido, e dunque aumenterebbero di molto i valori della glicemia. Questi tuberi sono pertanto sconsigliati in una dieta ipocalorica.

Ebbene, sono questi gli alimenti gustosissimi ma meno calorici per sostituire il pane a dieta.